https://ria.ru/20241114/obstrel-1983757730.html

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13 - РИА Новости, 14.11.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13

Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 13, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:31

2024-11-14T15:31

2024-11-14T16:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 13, сообщил мэр города Иван Приходько."Тринадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела центра города со стороны украинских террористов", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, повреждения получили несколько домов.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12:15 ВСУ выпустили по центру Горловки три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Этот город расположен в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины