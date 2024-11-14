Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13 - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 14.11.2024 (обновлено: 16:13 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/obstrel-1983757730.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13 - РИА Новости, 14.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13
Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 13, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:31
2024-11-14T16:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983768246_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_1e7ba25022595a97d62ccadd9e200ed7.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 13, сообщил мэр города Иван Приходько."Тринадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела центра города со стороны украинских террористов", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, повреждения получили несколько домов.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12:15 ВСУ выпустили по центру Горловки три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Этот город расположен в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983768246_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c64cb7f3ba2e63c41b0e83f2041bfc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, происшествия, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13

Число пострадавших при украинском обстреле центра Горловки выросло до 13

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПоследствия обстрела Горловки, 14 ноября 2024 года
Последствия обстрела Горловки, 14 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Последствия обстрела Горловки, 14 ноября 2024 года
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 13, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"Тринадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела центра города со стороны украинских террористов", — написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, повреждения получили несколько домов.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12:15 ВСУ выпустили по центру Горловки три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Этот город расположен в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала