https://ria.ru/20241114/obstrel-1983757730.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13 - РИА Новости, 14.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13
Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 13, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:31
2024-11-14T15:31
2024-11-14T16:13
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 13, сообщил мэр города Иван Приходько."Тринадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела центра города со стороны украинских террористов", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, повреждения получили несколько домов.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12:15 ВСУ выпустили по центру Горловки три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Этот город расположен в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 13
Число пострадавших при украинском обстреле центра Горловки выросло до 13