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При украинском обстреле Горловки пострадали семь человек

При украинском обстреле Горловки пострадали семь человек - РИА Новости, 14.11.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали семь человек

Семь мирных граждан получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:12

2024-11-14T13:12

2024-11-14T14:18

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горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Семь мирных граждан получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских бандформирований ранения различной степени тяжести получили 7 мирных граждан", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, иван приходько, происшествия