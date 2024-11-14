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При украинском обстреле Горловки пострадали семь человек
При украинском обстреле Горловки пострадали семь человек - РИА Новости, 14.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали семь человек
Семь мирных граждан получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:12
2024-11-14T13:12
2024-11-14T14:18
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Семь мирных граждан получили ранения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских бандформирований ранения различной степени тяжести получили 7 мирных граждан", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали семь человек
Приходько: при украинском обстреле центра Горловки пострадали семь человек