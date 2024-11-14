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В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции - РИА Новости, 14.11.2024
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17:35 14.11.2024 (обновлено: 17:47 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/novgorod-1983800257.html
В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции
В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции - РИА Новости, 14.11.2024
В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции
Девушка попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, злоумышленница задержана, сообщило УФСБ региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:35
2024-11-14T17:47
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Девушка попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, злоумышленница задержана, сообщило УФСБ региона. "Установлено, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области", - говорится в сообщении. На видео, предоставленном УФСБ, девушка рассказывает, что приготовила 9 бутылок с зажигательной смесью, однако исполнить задуманное в полной мере ей не удалось. "Был ветер, они не зажглись, я бросила бутылки, они просто разбились, я убежала", - рассказала задержанная. В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении 22-летней нижегородки возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). "В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания в течение недели."В начале ноября она получила звонок якобы от оператора сотовой связи с предложением продления договора по обслуживанию сим-карты. Девушка продиктовала звонившим полученные коды из смс-сообщений и открыла мошенникам доступ к своему личному кабинету "Госуслуг". Затем ее убедили в наличии множества оформленных на нее кредитов, которые она должны была погасить. Подозреваемая согласилась на требуемые условия, оформила 270 000 рублей в кредит, заняла 200 000 рублей у своих знакомых и вместе с накопленными на свадьбу 100 000 рублей перевела их на реквизиты, продиктованные ей по телефону", - сообщает МВД Нижегородской области.Затем мошенники обвинили девушку в переводе денежных средств в недружественную страну. "Чтобы избежать ответственности, ей предложили выполнить задания, на которые она согласилась. По инструкции звонивших, она должна была снимать на видео свои действия, после чего съемки отправлять кураторам", - отмечается в сообщении.В арендованной квартире в Приокском районе Нижнего Новгорода оперативники обнаружили и изъяли три готовые бутылки, заряженные бензином с маслом и фитилем, пять пустых бутылок с воронкой и пустую канистру объемом 10 литров. "Выяснилось, что по указанию звонивших она намеревалась совершить аналогичные преступления на территории других регионов", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241108/podzhog-1982618975.html
https://ria.ru/20241114/moskva-1983760407.html
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россия
нижний новгород
нижегородская область
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции

В Нижнем Новгороде задержали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Девушка попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, злоумышленница задержана, сообщило УФСБ региона.
"Установлено, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.
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На видео, предоставленном УФСБ, девушка рассказывает, что приготовила 9 бутылок с зажигательной смесью, однако исполнить задуманное в полной мере ей не удалось. "Был ветер, они не зажглись, я бросила бутылки, они просто разбились, я убежала", - рассказала задержанная.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении 22-летней нижегородки возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). "В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания в течение недели.
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"В начале ноября она получила звонок якобы от оператора сотовой связи с предложением продления договора по обслуживанию сим-карты. Девушка продиктовала звонившим полученные коды из смс-сообщений и открыла мошенникам доступ к своему личному кабинету "Госуслуг". Затем ее убедили в наличии множества оформленных на нее кредитов, которые она должны была погасить. Подозреваемая согласилась на требуемые условия, оформила 270 000 рублей в кредит, заняла 200 000 рублей у своих знакомых и вместе с накопленными на свадьбу 100 000 рублей перевела их на реквизиты, продиктованные ей по телефону", - сообщает МВД Нижегородской области.
Затем мошенники обвинили девушку в переводе денежных средств в недружественную страну. "Чтобы избежать ответственности, ей предложили выполнить задания, на которые она согласилась. По инструкции звонивших, она должна была снимать на видео свои действия, после чего съемки отправлять кураторам", - отмечается в сообщении.
В арендованной квартире в Приокском районе Нижнего Новгорода оперативники обнаружили и изъяли три готовые бутылки, заряженные бензином с маслом и фитилем, пять пустых бутылок с воронкой и пустую канистру объемом 10 литров. "Выяснилось, что по указанию звонивших она намеревалась совершить аналогичные преступления на территории других регионов", - подчеркивается в сообщении.
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