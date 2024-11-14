https://ria.ru/20241114/novgorod-1983800257.html

В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции

В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции - РИА Новости, 14.11.2024

В Нижнем Новгороде девушка пыталась поджечь здание полиции

Девушка попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, злоумышленница задержана, сообщило УФСБ региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:35

2024-11-14T17:35

2024-11-14T17:47

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Девушка попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, злоумышленница задержана, сообщило УФСБ региона. "Установлено, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области", - говорится в сообщении. На видео, предоставленном УФСБ, девушка рассказывает, что приготовила 9 бутылок с зажигательной смесью, однако исполнить задуманное в полной мере ей не удалось. "Был ветер, они не зажглись, я бросила бутылки, они просто разбились, я убежала", - рассказала задержанная. В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении 22-летней нижегородки возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). "В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания в течение недели."В начале ноября она получила звонок якобы от оператора сотовой связи с предложением продления договора по обслуживанию сим-карты. Девушка продиктовала звонившим полученные коды из смс-сообщений и открыла мошенникам доступ к своему личному кабинету "Госуслуг". Затем ее убедили в наличии множества оформленных на нее кредитов, которые она должны была погасить. Подозреваемая согласилась на требуемые условия, оформила 270 000 рублей в кредит, заняла 200 000 рублей у своих знакомых и вместе с накопленными на свадьбу 100 000 рублей перевела их на реквизиты, продиктованные ей по телефону", - сообщает МВД Нижегородской области.Затем мошенники обвинили девушку в переводе денежных средств в недружественную страну. "Чтобы избежать ответственности, ей предложили выполнить задания, на которые она согласилась. По инструкции звонивших, она должна была снимать на видео свои действия, после чего съемки отправлять кураторам", - отмечается в сообщении.В арендованной квартире в Приокском районе Нижнего Новгорода оперативники обнаружили и изъяли три готовые бутылки, заряженные бензином с маслом и фитилем, пять пустых бутылок с воронкой и пустую канистру объемом 10 литров. "Выяснилось, что по указанию звонивших она намеревалась совершить аналогичные преступления на территории других регионов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241108/podzhog-1982618975.html

https://ria.ru/20241114/moskva-1983760407.html

https://ria.ru/20240718/podzhog-1960471698.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область