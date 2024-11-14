https://ria.ru/20241114/nikolov-1983841208.html
В Москве арестовали главу Фонда капремонта Подмосковья по делу о взятке
В Москве арестовали главу Фонда капремонта Подмосковья по делу о взятке - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве арестовали главу Фонда капремонта Подмосковья по делу о взятке
Тверской суд Москвы арестовал гендиректора "Фонда капитального ремонта Московской области" Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:36
2024-11-14T20:36
2024-11-14T22:17
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал гендиректора "Фонда капитального ремонта Московской области" Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу генерального директора "Фонда капитального ремонта Московской области" Николова Валерия Васильевича", — сказала собеседница агентства.Николову вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Подробности в суде сообщить отказались.Позже Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции сообщил, что мужчину заключили под стражу на два месяца, до 12 января 2025 года. По версии следствия, Валерий Николов и другие фигуранты получали денежные взятки от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
В Москве арестовали главу Фонда капремонта Подмосковья по делу о взятке
В Москве арестовали главу Фонда капремонта Подмосковья Николова по делу о взятке
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал гендиректора "Фонда капитального ремонта Московской области" Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
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"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу генерального директора "Фонда капитального ремонта Московской области" Николова Валерия Васильевича", — сказала собеседница агентства.
Николову вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Подробности в суде сообщить отказались.
Позже Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции сообщил, что мужчину заключили под стражу на два месяца, до 12 января 2025 года. По версии следствия, Валерий Николов и другие фигуранты получали денежные взятки от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья.