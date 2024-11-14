https://ria.ru/20241114/nikolaev-1983766702.html

Телеведущего Николаева перевели в обычную палату

Телеведущего Николаева перевели в обычную палату - РИА Новости, 14.11.2024

Телеведущего Николаева перевели в обычную палату

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что его перевели из реанимации в обычную палату, врачи пока не говорят про выписку. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:02

2024-11-14T16:02

2024-11-14T16:05

юрий николаев

общество

государственный институт театрального искусства

гитис

московский драматический театр имени а. с. пушкина

кишинев

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что его перевели из реанимации в обычную палату, врачи пока не говорят про выписку.Ранее артист заявлял РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести."Лучше. (Меня - ред.) перевели из реанимации в палату", - сказал артист, отвечая на вопрос о своем самочувствии.Он добавил, что про выписку врачи пока не говорят.Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".

https://ria.ru/20241113/nikolaev-1983486038.html

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий николаев, общество, государственный институт театрального искусства, гитис, московский драматический театр имени а. с. пушкина, кишинев