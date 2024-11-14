https://ria.ru/20241114/nikolaev-1983766702.html
Телеведущего Николаева перевели в обычную палату
Телеведущего Николаева перевели в обычную палату - РИА Новости, 14.11.2024
Телеведущего Николаева перевели в обычную палату
Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что его перевели из реанимации в обычную палату, врачи пока не говорят про выписку. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:02
2024-11-14T16:02
2024-11-14T16:05
юрий николаев
общество
государственный институт театрального искусства
гитис
московский драматический театр имени а. с. пушкина
кишинев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что его перевели из реанимации в обычную палату, врачи пока не говорят про выписку.Ранее артист заявлял РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести."Лучше. (Меня - ред.) перевели из реанимации в палату", - сказал артист, отвечая на вопрос о своем самочувствии.Он добавил, что про выписку врачи пока не говорят.Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
https://ria.ru/20241113/nikolaev-1983486038.html
кишинев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий николаев, общество, государственный институт театрального искусства, гитис, московский драматический театр имени а. с. пушкина, кишинев
Юрий Николаев, Общество, Государственный институт театрального искусства, ГИТИС, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Кишинев
Телеведущего Николаева перевели в обычную палату
Телеведущий Николаев сообщил, что врачи пока не говорят о выписке из больницы