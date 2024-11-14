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Индия может нарастить поставки нефти из США, считают аналитики - РИА Новости, 14.11.2024
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17:21 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/neft-1983794473.html
Индия может нарастить поставки нефти из США, считают аналитики
Индия может нарастить поставки нефти из США, считают аналитики - РИА Новости, 14.11.2024
Индия может нарастить поставки нефти из США, считают аналитики
Индия может нарастить срочные контракты на поставки нефти из США при правлении нового президента США Дональда Трампа, но закупки нефти из России вряд ли... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:21
2024-11-14T17:21
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Индия может нарастить срочные контракты на поставки нефти из США при правлении нового президента США Дональда Трампа, но закупки нефти из России вряд ли сократит, передаёт агентство S&amp;P Global Commodity Insights со ссылкой на мнения аналитиков и игроков нефтяного рынка. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. "Индия вряд ли сократит свои закупки российской нефти при новом правлении Дональда Трампа, но может рассмотреть заключение большего числа срочных контрактов на импорт и сотрудничество в области хранения с США", - рассказали агентству аналитики и торговые источники. Индия в основном покупает американскую нефть на спотовой основе, но по мере роста добычи в США обе стороны могут все чаще изучать возможность заключения срочных контрактов, отмечает ряд источников в нефтеперерабатывающей отрасли. Индия обязалась продолжать покупать нефть из самых дешевых доступных источников для удовлетворения растущего спроса, и российская нефть попадает в эту категорию благодаря скидкам, также говорится в материале. "Я не думаю, что США предложат свою... нефть по цене ниже российской. Поэтому резкий сдвиг менее вероятен", - сказал руководитель отдела исследований нефти в Южной Азии S&amp;P Global Commodity Insights Абхишек Ранджан (Abhishek Ranjan). А как заявила директор и главный экономист сингапурской исследовательской консалтинговой компании Asia Decoded Приянка Кишор (Priyanka Kishore), один из главных приоритетов индийского правительства - сохранение низких расходов на импорт нефти, и Индия вряд ли изменит эту позицию, только если не изменится сценарий рынка. Тем временем ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения о долгосрочных поставках нефти.
https://ria.ru/20241114/slovakiya-1983758728.html
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экономика, цены на нефть, сша, индия, россия, дональд трамп, денис мантуров, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Индия, Россия, Дональд Трамп, Денис Мантуров, В мире
Индия может нарастить поставки нефти из США, считают аналитики

S&P GCI: Индия может нарастить срочные контракты на поставки нефти из США

© Fotolia / Rawpixel.comТадж-Махал, Индия
Тадж-Махал, Индия - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Fotolia / Rawpixel.com
Тадж-Махал, Индия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Индия может нарастить срочные контракты на поставки нефти из США при правлении нового президента США Дональда Трампа, но закупки нефти из России вряд ли сократит, передаёт агентство S&P Global Commodity Insights со ссылкой на мнения аналитиков и игроков нефтяного рынка.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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"Индия вряд ли сократит свои закупки российской нефти при новом правлении Дональда Трампа, но может рассмотреть заключение большего числа срочных контрактов на импорт и сотрудничество в области хранения с США", - рассказали агентству аналитики и торговые источники. Индия в основном покупает американскую нефть на спотовой основе, но по мере роста добычи в США обе стороны могут все чаще изучать возможность заключения срочных контрактов, отмечает ряд источников в нефтеперерабатывающей отрасли.
Индия обязалась продолжать покупать нефть из самых дешевых доступных источников для удовлетворения растущего спроса, и российская нефть попадает в эту категорию благодаря скидкам, также говорится в материале. "Я не думаю, что США предложат свою... нефть по цене ниже российской. Поэтому резкий сдвиг менее вероятен", - сказал руководитель отдела исследований нефти в Южной Азии S&P Global Commodity Insights Абхишек Ранджан (Abhishek Ranjan).
А как заявила директор и главный экономист сингапурской исследовательской консалтинговой компании Asia Decoded Приянка Кишор (Priyanka Kishore), один из главных приоритетов индийского правительства - сохранение низких расходов на импорт нефти, и Индия вряд ли изменит эту позицию, только если не изменится сценарий рынка.
Тем временем ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения о долгосрочных поставках нефти.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАИндияРоссияДональд ТрампДенис МантуровВ мире
 
 
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