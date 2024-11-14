https://ria.ru/20241114/nauka-1983584831.html

Ученые создали хлеб для больных диабетом

Ученые создали хлеб для больных диабетом - РИА Новости, 14.11.2024

Ученые создали хлеб для больных диабетом

Новую технологию производства хлебобулочных изделий для больных сахарным диабетом и людей, перенесших COVID-19, предложили ученые СКФУ в составе... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:00

2024-11-14T05:00

2024-11-14T05:00

наука

наука

университетская наука

воз

северо-кавказский федеральный университет

ставрополь

россия

хлеб

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новую технологию производства хлебобулочных изделий для больных сахарным диабетом и людей, перенесших COVID-19, предложили ученые СКФУ в составе исследовательского коллектива. Авторы утверждают, что их мучные продукты снижают уровень глюкозы в крови, укрепляют иммунитет и позволяют контролировать чувство голода. Результаты опубликованы в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.Диабет — это хроническое заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина (гормона, регулирующего уровень глюкозы в крови) или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. По данным ВОЗ, диабет является одним из четырех основных неинфекционных заболеваний, которые значительно сокращают срок жизни.Как рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), хлебобулочные изделия повышают уровень глюкозы в крови, поэтому при сахарном диабете их употребление должно быть строго ограничено.Современные ученые предлагают два пути решения этой проблемы: либо полный отказ от мучного, либо изменение рецептуры хлеба путем введения биологически активных соединений, снижающих уровень глюкозы и регулирующих липидно-углеводный обмен (взаимосвязь процессов обмена жиров и углеводов).Ученые СКФУ выбрали второй путь. Они совместно с коллегами из пятигорского филиала ВолгГМУ создали хлеб и хлебцы с низким гликемическим индексом (показатель, который демонстрирует скорость повышения уровня сахара в крови) для людей с инсулинозависимым диабетом и поврежденной иммунной системой после перенесенного COVID-19.Чтобы получить сбалансированные хлебобулочные изделия, авторы заменили пшеничную муку на смесь кукурузной муки и муки из нута, а также добавили постбиотик (культуру чайного гриба).Авторы отметили, что постбиотики — это препараты из неживых микроорганизмов, которые восстанавливают микрофлору кишечника, а также положительно влияют на иммунитет и метаболизм."Благодаря высокому содержанию в продукте биологически активных веществ его употребление способствует укреплению иммунитета путем подавления патогенной микрофлоры, улучшению метаболизма, снижению уровня глюкозы за счет устранения дефицита необходимых витаминов и микроэлементов, а также уменьшению нагрузки на поджелудочную железу", — рассказала одна из авторов исследования, доцент кафедры технологии продуктов питания и товароведения СКФУ Валерия Оробинская.Она добавила, что разработанные мучные продукты предупреждают развитие атеросклероза за счет выведения "вредного" холестерина, активируют процессы регенерации тканей поджелудочной железы и позволяют контролировать чувство голода.Продукт разработан в рамках направления персонализированного питания НТИ "Food Net".

https://ri.ria.ru/20240916/nauka-1972457797.html

https://ria.ru/20240624/nauka-1954341232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, воз, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, россия, хлеб, диабет, питание, российские инновации, качество жизни