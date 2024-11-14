https://ria.ru/20241114/nauka-1983543324.html

В России создали новое вещество для борьбы с неизлечимой болезнью

В России создали новое вещество для борьбы с неизлечимой болезнью - РИА Новости, 14.11.2024

В России создали новое вещество для борьбы с неизлечимой болезнью

Вещество с противоопухолевым эффектом, которое может стать основой препарата для лечения глиобластомы (агрессивной злокачественной опухоли центральной нервной... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T03:00

2024-11-14T03:00

2024-11-14T03:00

наука

наука

университетская наука

россия

уральский федеральный университет

российский научный фонд

рак

онкология

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вещество с противоопухолевым эффектом, которое может стать основой препарата для лечения глиобластомы (агрессивной злокачественной опухоли центральной нервной системы), синтезировали ученые УрФУ вместе с российскими коллегами. По их данным, препарат на основе этого вещества будет гораздо менее токсичным для пациентов, чем существующие аналоги. Механизм действия нового вещества опубликован в BioMetals.Глиобластома — наиболее агрессивная и распространенная злокачественная первичная опухоль головного мозга. Она обычно возникает в лобной, височной, теменной и затылочной долях, редко в мозжечке и встречается преимущественно у людей старше 64 лет, чаще у мужчин, чем у женщин, сообщили ученые Уральского федерального университета (УрФУ)."На сегодня глиобластома неизлечима. Средний срок продолжительности жизни людей с такой опухолью составляет 15 месяцев. Лишь менее пяти процентов пациентов живут еще пять лет после постановки диагноза", — рассказал заведующий лабораторией первичного биоскрининга клеточных и генных технологий УрФУ Всеволод Мелехин.По его словам, для лечения глиобластомы во всем мире сегодня применяются соединения на основе платины – цисплатин, карбоплатин и оксалиплатин. Но они обладают сильной токсичностью и серьезными побочными эффектами. Кроме того, со временем опухолевые клетки адаптируются к этим препаратам и перестают на них реагировать. Поэтому во всем мире ведется поиск новых веществ с альтернативными механизмами действия.Ученые УрФУ совместно с коллегами из Уральского государственного медицинского университета синтезировали новое противоопухолевое вещество, которое, по их словам, имеет структурное сходство с цисплатином."В основе обоих препаратов — платиновый комплекс, оба имеют низкую молекулярную массу, что позволяет молекулам проникать с кровью в головной мозг. Можно сказать, что это ближайшие аналоги. Однако у нашего вещества другой механизм действия. Это позволяет предполагать меньшую токсичность для организма и более высокую эффективность в тех случаях, когда не работают другие препараты", — отметил Всеволод Мелехин.Если цисплатин связывается с молекулой ДНК, блокирует деление и больных, и здоровых клеток опухоли, что приводит к их гибели, то вещество, синтезированное в УрФУ, вероятно, убивает клетки по-другому, сообщила инженер-исследователь лаборатории первичного биоскрининга клеточных и генных технологий УрФУ Мария Тохтуева."По полученным на сегодня данным, наше вещество вызывает выработку активных форм кислорода, который окисляет липиды, образующие мембраны клетки. Разрушение клеточных мембран приводит к гибели клетки. Это прямое действие за счет окисления", — рассказала она.В будущем ученые планируют провести доклинические испытания нового вещества на живых организмах. Если предсказанный учеными механизм противоопухолевого действия будет доказан, лекарство на его основе может быть крайне интересным и перспективным, подчеркнул Всеволод Мелехин."Мы рассчитываем, что клетки, устойчивые к существующим способам лечения, будут чувствительны к новому препарату. Это означает, что в России появится новый препарат для лечения злокачественных опухолей с меньшей токсичностью для организма, который можно использовать в случаях, когда неэффективно традиционное лекарство", — заключил он.Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20241113/nauka-1983264143.html

https://ria.ru/20241015/nauka-1977983277.html

https://ri.ria.ru/20240909/nauka-1970458630.html

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наука, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, российский научный фонд, рак, онкология, головной мозг, глиобластома, медицина, здоровье - общество, российские инновации, качество жизни