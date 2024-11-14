https://ria.ru/20241114/nauka-1983483498.html
Ученые создали материал, устойчивый к экстремальному холоду
Ученые создали материал, устойчивый к экстремальному холоду - РИА Новости, 14.11.2024
Ученые создали материал, устойчивый к экстремальному холоду
Композиционный материал, способный сохранять высокую прочность и пластичность на сильном морозе, создал российско-китайский коллектив ученых. Разработка может... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:00
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наука
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Композиционный материал, способный сохранять высокую прочность и пластичность на сильном морозе, создал российско-китайский коллектив ученых. Разработка может найти применение в технике, используемой при низких температурах: в космонавтике, криогенной промышленности и в полярных широтах. Результаты опубликованы в "Nanomaterials".Специалисты из российского Университета МИСИС совместно с коллегами из Китая изучили, как разрушаются композиционные материалы при температурах ниже -150 °С (криогенных температурах), и поставили перед собой задачу создать новые композиционные соединения, способные сохранять свои механические характеристики в таких экстремальных условиях.Исследователи разработали слоистый композиционный материал на основе соединения металла и металлического стекла, который при критически низких температурах разрушается не хрупко, сообщил доцент кафедры физики Университета МИСИС Иван Сафронов."Новый материал при ударе не рассыпается на множество осколков. Такое поведение связано с особыми переходными процессами на границе кристаллического и аморфного металлических сплавов. Появление трещины на этой границе приводит к перескокам атомов перед вершиной трещины, что вызывает сильный локальный разогрев материала. Нагретый металл более пластичен, он меняет характер разрушения и тормозит трещину. Это позволяет сохранять прочность образца при низких температурах", — рассказал заведующий кафедрой физики Университета МИСИС Иван Ушаков.Ученый отметил, что подобные многослойные композиционные материалы могут применяться для изготовления компонентов машин и конструкций, которые будут эксплуатироваться в условиях низких или сверхнизких температур — в космонавтике, криогенной промышленности и полярных широтах."Разрабатываемые нами композиционные материалы на основе кристаллического металла и металлического стекла просты в получении и могут быть легко переработаны. Технология их создания основана на классической пайке различных по составу материалов. Мы теоретически и экспериментально определили эффективные температуры, при которых не происходит кристаллизация металлического стекла в условиях хорошей "связываемости" компонентов", — отметил Иван Сафронов.В будущем ученые планируют доработать технологию создания подобных композиционных материалов. Они также будут улучшать их состав для повышения механической прочности при криогенных температурах и устойчивости к радиации.Исследования проводятся в рамках государственной программы поддержки российских университетов "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20241015/nauka-1977957110.html
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наука, университетская наука, мисис, китай, иван сафронов, россия, москва, металл, температура
Наука, Наука, Университетская наука, МИСиС, Китай, Иван Сафронов, Россия, Москва, Металл, Температура
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Композиционный материал, способный сохранять высокую прочность и пластичность на сильном морозе, создал российско-китайский коллектив ученых. Разработка может найти применение в технике, используемой при низких температурах: в космонавтике, криогенной промышленности и в полярных широтах. Результаты опубликованы
в "Nanomaterials".
Специалисты из российского Университета МИСИС
совместно с коллегами из Китая изучили, как разрушаются композиционные материалы при температурах ниже -150 °С (криогенных температурах), и поставили перед собой задачу создать новые композиционные соединения, способные сохранять свои механические характеристики в таких экстремальных условиях.
Исследователи разработали слоистый композиционный материал на основе соединения металла и металлического стекла, который при критически низких температурах разрушается не хрупко, сообщил доцент кафедры физики Университета МИСИС Иван Сафронов.
"Новый материал при ударе не рассыпается на множество осколков. Такое поведение связано с особыми переходными процессами на границе кристаллического и аморфного металлических сплавов. Появление трещины на этой границе приводит к перескокам атомов перед вершиной трещины, что вызывает сильный локальный разогрев материала. Нагретый металл более пластичен, он меняет характер разрушения и тормозит трещину. Это позволяет сохранять прочность образца при низких температурах", — рассказал заведующий кафедрой физики Университета МИСИС Иван Ушаков.
Ученый отметил, что подобные многослойные композиционные материалы могут применяться для изготовления компонентов машин и конструкций, которые будут эксплуатироваться в условиях низких или сверхнизких температур — в космонавтике, криогенной промышленности и полярных широтах.
«
"Разрабатываемые нами композиционные материалы на основе кристаллического металла и металлического стекла просты в получении и могут быть легко переработаны. Технология их создания основана на классической пайке различных по составу материалов. Мы теоретически и экспериментально определили эффективные температуры, при которых не происходит кристаллизация металлического стекла в условиях хорошей "связываемости" компонентов", — отметил Иван Сафронов.
В будущем ученые планируют доработать технологию создания подобных композиционных материалов. Они также будут улучшать их состав для повышения механической прочности при криогенных температурах и устойчивости к радиации.
Исследования проводятся в рамках государственной программы поддержки российских университетов "Приоритет-2030".