https://ria.ru/20241114/nakhodka-1983643741.html
Жители деревни сделали внезапную находку перед похоронами
Жители деревни сделали внезапную находку перед похоронами - РИА Новости, 14.11.2024
Жители деревни сделали внезапную находку перед похоронами
Жители турецкой деревни нашли перед похоронами кувшин, наполненный большим количеством древних монет, сообщает таблоид Daily Express. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:11
2024-11-14T04:11
2024-11-14T13:07
турция
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жители турецкой деревни нашли перед похоронами кувшин, наполненный большим количеством древних монет, сообщает таблоид Daily Express.Как сообщает издание, древний артефакт обнаружили жители деревни Тарсус во время подготовки места захоронения."Копая могилу для мужчины в Тарсусе, Турция, жители деревни наткнулись на твердый предмет в земле — треснувший керамический кувшин", — говорится в материале.При более детальном осмотре выяснилось, что сосуд был наполнен большим количеством древних серебряных монет.О находке сразу сообщили в полицию, которая приехала на место с сотрудниками местного музея. В ходе тщательного осмотра удалось найти в общей сложности 1100 серебряных монет.Дирекция музея теперь собирается тщательно исследовать клад, чтобы установить возраст монет и их происхождение.В октябре рыбак из Британии нашел древнюю монету стоимостью 8000 фунтов стерлингов (около 991 749 рублей).Сообщалось, что на монете изображен лев, держащий молнию, и буквы RLR, которые расшифровываются как Rodeunt Saturnia Regna из "Эклог" поэта Вергилия, что означает возвращение царства Сатурна.
https://ria.ru/20241030/mumiya-1980823506.html
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турция
Жители деревни сделали внезапную находку перед похоронами
Daily Express: жители деревни в Турции нашли кувшин с 1100 серебряными монетами
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Жители турецкой деревни нашли перед похоронами кувшин, наполненный большим количеством древних монет, сообщает таблоид Daily Express
.
Как сообщает издание, древний артефакт обнаружили жители деревни Тарсус во время подготовки места захоронения.
«
"Копая могилу для мужчины в Тарсусе, Турция, жители деревни наткнулись на твердый предмет в земле — треснувший керамический кувшин", — говорится в материале.
При более детальном осмотре выяснилось, что сосуд был наполнен большим количеством древних серебряных монет.
О находке сразу сообщили в полицию, которая приехала на место с сотрудниками местного музея. В ходе тщательного осмотра удалось найти в общей сложности 1100 серебряных монет.
Дирекция музея теперь собирается тщательно исследовать клад, чтобы установить возраст монет и их происхождение.
В октябре рыбак из Британии нашел древнюю монету стоимостью 8000 фунтов стерлингов (около 991 749 рублей).
Сообщалось, что на монете изображен лев, держащий молнию, и буквы RLR, которые расшифровываются как Rodeunt Saturnia Regna из "Эклог" поэта Вергилия, что означает возвращение царства Сатурна.