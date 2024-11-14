https://ria.ru/20241114/nakhodka-1983643741.html

Жители деревни сделали внезапную находку перед похоронами

Жители деревни сделали внезапную находку перед похоронами - РИА Новости, 14.11.2024

Жители деревни сделали внезапную находку перед похоронами

Жители турецкой деревни нашли перед похоронами кувшин, наполненный большим количеством древних монет, сообщает таблоид Daily Express. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T04:11

2024-11-14T04:11

2024-11-14T13:07

турция

наука

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жители турецкой деревни нашли перед похоронами кувшин, наполненный большим количеством древних монет, сообщает таблоид Daily Express.Как сообщает издание, древний артефакт обнаружили жители деревни Тарсус во время подготовки места захоронения."Копая могилу для мужчины в Тарсусе, Турция, жители деревни наткнулись на твердый предмет в земле — треснувший керамический кувшин", — говорится в материале.При более детальном осмотре выяснилось, что сосуд был наполнен большим количеством древних серебряных монет.О находке сразу сообщили в полицию, которая приехала на место с сотрудниками местного музея. В ходе тщательного осмотра удалось найти в общей сложности 1100 серебряных монет.Дирекция музея теперь собирается тщательно исследовать клад, чтобы установить возраст монет и их происхождение.В октябре рыбак из Британии нашел древнюю монету стоимостью 8000 фунтов стерлингов (около 991 749 рублей).Сообщалось, что на монете изображен лев, держащий молнию, и буквы RLR, которые расшифровываются как Rodeunt Saturnia Regna из "Эклог" поэта Вергилия, что означает возвращение царства Сатурна.

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турция

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турция