https://ria.ru/20241114/myaso-1983642274.html

Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо

Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо - РИА Новости, 14.11.2024

Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо

Врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой, лучше заменить такое мясо на белое, более подходящее для ежедневного рациона,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T03:19

2024-11-14T03:19

2024-11-14T03:19

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой, лучше заменить такое мясо на белое, более подходящее для ежедневного рациона, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Красное мясо не стоит есть людям, страдающим подагрой. И вообще, красное мясо нужно есть реже, чем белое. К примеру, курицу, рыбу и индейку можно употреблять в пищу ежедневно", - сказала собеседница агентства. По словам гастроэнтеролога, красное мясо рекомендуется даже здоровому человеку есть не чаще 1-2 раз в неделю, но при этом совсем исключать из рациона его не стоит, так как в красном мясе содержатся витамины группы В, железо, необходимые организму.

https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html

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2024

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общество