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Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо - РИА Новости, 14.11.2024
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03:19 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/myaso-1983642274.html
Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо
Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо - РИА Новости, 14.11.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо
Врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой, лучше заменить такое мясо на белое, более подходящее для ежедневного рациона,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:19
2024-11-14T03:19
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой, лучше заменить такое мясо на белое, более подходящее для ежедневного рациона, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Красное мясо не стоит есть людям, страдающим подагрой. И вообще, красное мясо нужно есть реже, чем белое. К примеру, курицу, рыбу и индейку можно употреблять в пищу ежедневно", - сказала собеседница агентства. По словам гастроэнтеролога, красное мясо рекомендуется даже здоровому человеку есть не чаще 1-2 раз в неделю, но при этом совсем исключать из рациона его не стоит, так как в красном мясе содержатся витамины группы В, железо, необходимые организму.
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общество
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо

Врач Ильяшенко посоветовала отказаться от красного мяса людям с подагрой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрасное мясо
Красное мясо - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой, лучше заменить такое мясо на белое, более подходящее для ежедневного рациона, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Красное мясо не стоит есть людям, страдающим подагрой. И вообще, красное мясо нужно есть реже, чем белое. К примеру, курицу, рыбу и индейку можно употреблять в пищу ежедневно", - сказала собеседница агентства.
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По словам гастроэнтеролога, красное мясо рекомендуется даже здоровому человеку есть не чаще 1-2 раз в неделю, но при этом совсем исключать из рациона его не стоит, так как в красном мясе содержатся витамины группы В, железо, необходимые организму.
 
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