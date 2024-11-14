Рейтинг@Mail.ru
Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/mvd-1983770812.html
Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку
Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку - РИА Новости, 14.11.2024
Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку
Жительница нижегородского Дзержинска по решению суда получит 130 тысяч рублей компенсации и возмещения ущерба за сорванную поездку в Египет из-за ошибки в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:16
2024-11-14T16:16
происшествия
россия
египет
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Жительница нижегородского Дзержинска по решению суда получит 130 тысяч рублей компенсации и возмещения ущерба за сорванную поездку в Египет из-за ошибки в загранпаспорте дочери, сообщили в Дзержинском городском суде. В судебном заседании установлено, что 12 февраля 2024 года несовершеннолетней дочери женщины управлением МВД по Дзержинску был выдан заграничный паспорт сроком на 5 лет. Женщина приобрела туристическую путевку в Египет на двоих, однако 6 апреля при прохождении пограничного контроля в аэропорту Нижнего Новгорода девочке было отказано в праве на выезд, так как паспорт признали недействительным. По мнению истца, она не являлась должностным лицом и не могла знать форму заграничного паспорта. В свою очередь сотрудники УМВД России по Дзержинску, по ее словам, при оформлении и выдаче паспорта обязаны были проверить в нем правильность внесения данных. "Судом установлен факт допущения технической ошибки сотрудниками МВД России при оформлении заграничного паспорта - не указан пол ребенка… Воспользоваться туром истец и ее дочь не смогли именно по вине должностных лиц МВД России", - говорится в сообщении суда. Истец просила взыскать убытки в размере 70 047 рублей и компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Ответчиками по иску выступали министерство внутренних дел России, ГУМВД России по Нижегородской области, управление МВД России по Дзержинску. "Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области с Российской Федерации в лице министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны РФ в пользу истца взысканы убытки в размере 70 041 рублей, а также в пользу истца и ее несовершеннолетней дочери взыскана компенсация морального вреда по 30 000 рублей каждой", - говорится в сообщении. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что 13 сентября жительница Озерска Челябинской области добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта.
https://ria.ru/20241112/kompensatsii-1983211243.html
https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html
https://ria.ru/20241030/premiya-1980820230.html
россия
египет
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, египет, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Египет, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку

Жительница Дзержинска получит 130 тысяч рублей за сорванную из-за МВД турпоездку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Жительница нижегородского Дзержинска по решению суда получит 130 тысяч рублей компенсации и возмещения ущерба за сорванную поездку в Египет из-за ошибки в загранпаспорте дочери, сообщили в Дзержинском городском суде.
В судебном заседании установлено, что 12 февраля 2024 года несовершеннолетней дочери женщины управлением МВД по Дзержинску был выдан заграничный паспорт сроком на 5 лет. Женщина приобрела туристическую путевку в Египет на двоих, однако 6 апреля при прохождении пограничного контроля в аэропорту Нижнего Новгорода девочке было отказано в праве на выезд, так как паспорт признали недействительным.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Бургерная в Приморье выплатит компенсации 30 отравившимся жителям
12 ноября, 06:11
По мнению истца, она не являлась должностным лицом и не могла знать форму заграничного паспорта. В свою очередь сотрудники УМВД России по Дзержинску, по ее словам, при оформлении и выдаче паспорта обязаны были проверить в нем правильность внесения данных.
"Судом установлен факт допущения технической ошибки сотрудниками МВД России при оформлении заграничного паспорта - не указан пол ребенка… Воспользоваться туром истец и ее дочь не смогли именно по вине должностных лиц МВД России", - говорится в сообщении суда.
Суд - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Москвич не смог отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей
5 ноября, 06:16
Истец просила взыскать убытки в размере 70 047 рублей и компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Ответчиками по иску выступали министерство внутренних дел России, ГУМВД России по Нижегородской области, управление МВД России по Дзержинску.
"Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области с Российской Федерации в лице министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны РФ в пользу истца взысканы убытки в размере 70 041 рублей, а также в пользу истца и ее несовершеннолетней дочери взыскана компенсация морального вреда по 30 000 рублей каждой", - говорится в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что 13 сентября жительница Озерска Челябинской области добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть премии
30 октября, 04:28
 
ПроисшествияРоссияЕгипетНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала