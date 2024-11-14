Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку
Жительница Дзержинска получит 130 тысяч рублей за сорванную из-за МВД турпоездку
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Жительница нижегородского Дзержинска по решению суда получит 130 тысяч рублей компенсации и возмещения ущерба за сорванную поездку в Египет из-за ошибки в загранпаспорте дочери, сообщили в Дзержинском городском суде.
В судебном заседании установлено, что 12 февраля 2024 года несовершеннолетней дочери женщины управлением МВД по Дзержинску был выдан заграничный паспорт сроком на 5 лет. Женщина приобрела туристическую путевку в Египет на двоих, однако 6 апреля при прохождении пограничного контроля в аэропорту Нижнего Новгорода девочке было отказано в праве на выезд, так как паспорт признали недействительным.
По мнению истца, она не являлась должностным лицом и не могла знать форму заграничного паспорта. В свою очередь сотрудники УМВД России по Дзержинску, по ее словам, при оформлении и выдаче паспорта обязаны были проверить в нем правильность внесения данных.
"Судом установлен факт допущения технической ошибки сотрудниками МВД России при оформлении заграничного паспорта - не указан пол ребенка… Воспользоваться туром истец и ее дочь не смогли именно по вине должностных лиц МВД России", - говорится в сообщении суда.
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Истец просила взыскать убытки в размере 70 047 рублей и компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Ответчиками по иску выступали министерство внутренних дел России, ГУМВД России по Нижегородской области, управление МВД России по Дзержинску.
"Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области с Российской Федерации в лице министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны РФ в пользу истца взысканы убытки в размере 70 041 рублей, а также в пользу истца и ее несовершеннолетней дочери взыскана компенсация морального вреда по 30 000 рублей каждой", - говорится в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что 13 сентября жительница Озерска Челябинской области добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта.
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