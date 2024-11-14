https://ria.ru/20241114/mvd-1983770812.html

Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку

Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку - РИА Новости, 14.11.2024

Жительница Дзержинска получит компенсацию за сорванную из-за МВД турпоездку

Жительница нижегородского Дзержинска по решению суда получит 130 тысяч рублей компенсации и возмещения ущерба за сорванную поездку в Египет из-за ошибки в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:16

2024-11-14T16:16

2024-11-14T16:16

происшествия

россия

египет

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Жительница нижегородского Дзержинска по решению суда получит 130 тысяч рублей компенсации и возмещения ущерба за сорванную поездку в Египет из-за ошибки в загранпаспорте дочери, сообщили в Дзержинском городском суде. В судебном заседании установлено, что 12 февраля 2024 года несовершеннолетней дочери женщины управлением МВД по Дзержинску был выдан заграничный паспорт сроком на 5 лет. Женщина приобрела туристическую путевку в Египет на двоих, однако 6 апреля при прохождении пограничного контроля в аэропорту Нижнего Новгорода девочке было отказано в праве на выезд, так как паспорт признали недействительным. По мнению истца, она не являлась должностным лицом и не могла знать форму заграничного паспорта. В свою очередь сотрудники УМВД России по Дзержинску, по ее словам, при оформлении и выдаче паспорта обязаны были проверить в нем правильность внесения данных. "Судом установлен факт допущения технической ошибки сотрудниками МВД России при оформлении заграничного паспорта - не указан пол ребенка… Воспользоваться туром истец и ее дочь не смогли именно по вине должностных лиц МВД России", - говорится в сообщении суда. Истец просила взыскать убытки в размере 70 047 рублей и компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Ответчиками по иску выступали министерство внутренних дел России, ГУМВД России по Нижегородской области, управление МВД России по Дзержинску. "Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области с Российской Федерации в лице министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны РФ в пользу истца взысканы убытки в размере 70 041 рублей, а также в пользу истца и ее несовершеннолетней дочери взыскана компенсация морального вреда по 30 000 рублей каждой", - говорится в сообщении. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что 13 сентября жительница Озерска Челябинской области добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта.

https://ria.ru/20241112/kompensatsii-1983211243.html

https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

https://ria.ru/20241030/premiya-1980820230.html

россия

египет

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, египет, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)