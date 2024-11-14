https://ria.ru/20241114/most-1983680078.html
Крымский Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении моста
Крымский Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении моста - РИА Новости, 14.11.2024
Крымский Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении моста
Состояние пострадавшего при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма остается тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:40
2024-11-14T10:40
2024-11-14T10:45
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Состояние пострадавшего при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма остается тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. По данным Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен, железная дорога может снова функционировать."Состояние пострадавшего по-прежнему тяжелое", - сказали в минздраве.Пациент находится в больнице, второму пострадавшему оказана помощь амбулаторно.
https://ria.ru/20241114/most-1983673218.html
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Крымский Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении моста
Минздрав Крыма: пострадавший при обрушении моста остается в тяжелом состоянии