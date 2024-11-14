https://ria.ru/20241114/most-1983675893.html

Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме

Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме - РИА Новости, 14.11.2024

Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме

Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост восстановят в полном объеме в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:22

2024-11-14T10:22

2024-11-14T13:09

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост восстановят в полном объеме в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 миллионов рублей", — уточнил он.Накануне между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, получило повреждение дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.По данным Службы автомобильных дорог Крыма, на месте обрушения моста завершили разбор завалов железнодорожных путей, железная дорога может снова функционировать.

https://ria.ru/20241114/most-1983680078.html

https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)