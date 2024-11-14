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Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме - РИА Новости, 14.11.2024
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10:22 14.11.2024 (обновлено: 13:09 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/most-1983675893.html
Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме
Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме - РИА Новости, 14.11.2024
Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме
Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост восстановят в полном объеме в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:22
2024-11-14T13:09
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост восстановят в полном объеме в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.&quot;Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 миллионов рублей&quot;, — уточнил он.Накануне между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, получило повреждение дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.По данным Службы автомобильных дорог Крыма, на месте обрушения моста завершили разбор завалов железнодорожных путей, железная дорога может снова функционировать.
https://ria.ru/20241114/most-1983680078.html
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме

Аксенов: рухнувший мост в Крыму восстановят за 180 миллионов рублей

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"На месте обрушения моста в Джанкойском районе
На месте обрушения моста в Джанкойском районе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
На месте обрушения моста в Джанкойском районе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост восстановят в полном объеме в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«

"Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 миллионов рублей", — уточнил он.

Последствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Крымский Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении моста
Вчера, 10:40
Накануне между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, получило повреждение дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.
Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.
По данным Службы автомобильных дорог Крыма, на месте обрушения моста завершили разбор завалов железнодорожных путей, железная дорога может снова функционировать.
Место обрушения моста в Джанкойском районе Крыма. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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13 ноября, 23:42
 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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