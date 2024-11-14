https://ria.ru/20241114/most-1983673218.html
Восстановление рухнувшего моста в Крыму займет до четырех месяцев
Восстановление рухнувшего моста в Крыму займет до четырех месяцев - РИА Новости, 14.11.2024
Восстановление рухнувшего моста в Крыму займет до четырех месяцев
Восстановление рухнувшего моста в Джанкойском районе Крыма займет три-четыре месяца, на это понадобится около 200 миллионов рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:11
2024-11-14T10:11
2024-11-14T10:24
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983664267_0:88:955:625_1920x0_80_0_0_d23572b336ba1b99dfa84e37ce5f88d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Восстановление рухнувшего моста в Джанкойском районе Крыма займет три-четыре месяца, на это понадобится около 200 миллионов рублей, сообщил журналистам начальник Службы автомобильных дорог Крыма Николай Мокрицкий."Мост будут восстанавливать за счет резервного фонда совета министров республики Крым. Ориентировочная стоимость 180-200 миллионов. По срокам восстановления: ориентировочно, три-четыре месяца", - сказал Мокрицкий.По его словам, точная сумма будет понятна после детального обследования и окончательного разбора завалов.В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.
https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html
https://ria.ru/20241113/krym-1983630672.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983664267_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_6328af6ce77bef0da9c590cef8db34f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Восстановление рухнувшего моста в Крыму займет до четырех месяцев
Восстановление рухнувшего моста на севере Крыма займет до четырех месяцев