https://ria.ru/20241114/most-1983673218.html

Восстановление рухнувшего моста в Крыму займет до четырех месяцев

Восстановление рухнувшего моста в Крыму займет до четырех месяцев - РИА Новости, 14.11.2024

Восстановление рухнувшего моста в Крыму займет до четырех месяцев

Восстановление рухнувшего моста в Джанкойском районе Крыма займет три-четыре месяца, на это понадобится около 200 миллионов рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:11

2024-11-14T10:11

2024-11-14T10:24

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Восстановление рухнувшего моста в Джанкойском районе Крыма займет три-четыре месяца, на это понадобится около 200 миллионов рублей, сообщил журналистам начальник Службы автомобильных дорог Крыма Николай Мокрицкий."Мост будут восстанавливать за счет резервного фонда совета министров республики Крым. Ориентировочная стоимость 180-200 миллионов. По срокам восстановления: ориентировочно, три-четыре месяца", - сказал Мокрицкий.По его словам, точная сумма будет понятна после детального обследования и окончательного разбора завалов.В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.

https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html

https://ria.ru/20241113/krym-1983630672.html

республика крым

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым