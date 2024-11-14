На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути
Разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста в Крыму завершен
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтактеРасчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму
Расчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Разбор завалов на железной дороге на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершен, поезда вновь могут ходить, сообщил журналистам начальник Службы автомобильных дорог республики Николай Мокрицкий.
«
"На ж/д путях на данное время разбор завалов завершен, и пути освобождены. На откосах в течения дня будут проводиться работы", - сказал Мокрицкий.
По его словам, железная дорога может снова функционировать.
В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
13 ноября, 23:42