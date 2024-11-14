https://ria.ru/20241114/most-1983671726.html

На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути

На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути - РИА Новости, 14.11.2024

На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути

Разбор завалов на железной дороге на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершен, поезда вновь могут ходить, сообщил журналистам начальник Службы... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:07

2024-11-14T10:07

2024-11-14T10:44

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Разбор завалов на железной дороге на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершен, поезда вновь могут ходить, сообщил журналистам начальник Службы автомобильных дорог республики Николай Мокрицкий."На ж/д путях на данное время разбор завалов завершен, и пути освобождены. На откосах в течения дня будут проводиться работы", - сказал Мокрицкий.По его словам, железная дорога может снова функционировать.В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.

https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html

республика крым

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым