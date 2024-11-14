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На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути - РИА Новости, 14.11.2024
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10:07 14.11.2024 (обновлено: 10:44 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/most-1983671726.html
На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути
На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути - РИА Новости, 14.11.2024
На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути
Разбор завалов на железной дороге на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершен, поезда вновь могут ходить, сообщил журналистам начальник Службы... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:07
2024-11-14T10:44
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Разбор завалов на железной дороге на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершен, поезда вновь могут ходить, сообщил журналистам начальник Службы автомобильных дорог республики Николай Мокрицкий."На ж/д путях на данное время разбор завалов завершен, и пути освобождены. На откосах в течения дня будут проводиться работы", - сказал Мокрицкий.По его словам, железная дорога может снова функционировать.В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.
https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
На месте обрушения моста в Крыму расчистили ж/д пути

Разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста в Крыму завершен

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтактеРасчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму
Расчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтакте
Расчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Разбор завалов на железной дороге на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершен, поезда вновь могут ходить, сообщил журналистам начальник Службы автомобильных дорог республики Николай Мокрицкий.
«
"На ж/д путях на данное время разбор завалов завершен, и пути освобождены. На откосах в течения дня будут проводиться работы", - сказал Мокрицкий.
По его словам, железная дорога может снова функционировать.
В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.
Место обрушения моста в Джанкойском районе Крыма. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
13 ноября, 23:42
 
ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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