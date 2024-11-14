https://ria.ru/20241114/most-1983656032.html

Движение поездов в районе обрушения моста в Крыму возобновят в 11:00 мск

Движение поездов в районе обрушения моста в Крыму возобновят в 11:00 мск - РИА Новости, 14.11.2024

Движение поездов в районе обрушения моста в Крыму возобновят в 11:00 мск

Расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма заканчивается, движение пригородных поездов возобновится в 11.00... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:36

2024-11-14T08:36

2024-11-14T10:03

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма заканчивается, движение пригородных поездов возобновится в 11.00 мск, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram–канале."Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе. В 11.00 движение пригородных поездов будет восстановлено в полном объеме", - написал Крючков, ссылаясь на данные министерства транспорта республики.В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.

https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым