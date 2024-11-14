Движение поездов в районе обрушения моста в Крыму возобновят в 11:00 мск
Движение поездов в районе обрушения моста на севере Крыма возобновят в 11:00 мск
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramПоследствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма. 13 ноября 2024
Последствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма. 13 ноября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма заканчивается, движение пригородных поездов возобновится в 11.00 мск, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram–канале.
"Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе. В 11.00 движение пригородных поездов будет восстановлено в полном объеме", - написал Крючков, ссылаясь на данные министерства транспорта республики.
В среду МЧС РФ сообщало, что автомобильный мост обрушился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка.
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
13 ноября, 23:42