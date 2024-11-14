https://ria.ru/20241114/most-1983648605.html
СМИ: на разбор рухнувшего в Крыму моста уйдут сутки
СМИ: на разбор рухнувшего в Крыму моста уйдут сутки - РИА Новости, 14.11.2024
СМИ: на разбор рухнувшего в Крыму моста уйдут сутки
Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма займет около суток, сообщают "Известия". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T06:46
2024-11-14T06:46
2024-11-14T12:03
происшествия
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983649089_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_552ce32697477101fad9eaae99854337.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма займет около суток, сообщают "Известия"."Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток", — говорится в материале.Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. По данным крымского управления Следственного комитета, мост рухнул при движении по нему перегруженного большегруза, начата проверка.В пресс-службе надзорного ведомства региона сообщили, что прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе.
https://ria.ru/20241113/zhk-1983618685.html
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происшествия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СМИ: на разбор рухнувшего в Крыму моста уйдут сутки
"Известия": разбор рухнувшего в Крыму моста может занять около суток