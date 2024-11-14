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В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек - РИА Новости, 14.11.2024
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23:29 14.11.2024 (обновлено: 23:52 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/moskva-1983855972.html
В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек
В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован на 60 квадратных метрах, при пожаре погиб один человек, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:29
2024-11-14T23:52
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован на 60 квадратных метрах, при пожаре погиб один человек, сообщает МЧС РФ. Пожар произошел вечером в четверг в жилом доме на Ленинском проспекте, горела квартира на 13-м этаже. "В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на 60 "квадратах". Всего спасены 12 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что погиб один человек.В свою очередь столичный главк СК РФ позднее в своем Telegram-канале сообщил, что погибший - мужчина, при этом один несовершеннолетний госпитализирован с признаками отравления продуктами горения. Кроме того, Никулинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления СК РФ по Москве организовал доследственную проверку.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек

МЧС: при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован на 60 квадратных метрах, при пожаре погиб один человек, сообщает МЧС РФ.
Пожар произошел вечером в четверг в жилом доме на Ленинском проспекте, горела квартира на 13-м этаже.
"В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на 60 "квадратах". Всего спасены 12 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что погиб один человек.
В свою очередь столичный главк СК РФ позднее в своем Telegram-канале сообщил, что погибший - мужчина, при этом один несовершеннолетний госпитализирован с признаками отравления продуктами горения. Кроме того, Никулинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления СК РФ по Москве организовал доследственную проверку.
Ликвидация пожара в жилом доме на улице Маросейка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Маросейке полностью потушили пожар в доме
Вчера, 20:37
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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