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В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек
В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован на 60 квадратных метрах, при пожаре погиб один человек, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:29
2024-11-14T23:29
2024-11-14T23:52
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован на 60 квадратных метрах, при пожаре погиб один человек, сообщает МЧС РФ. Пожар произошел вечером в четверг в жилом доме на Ленинском проспекте, горела квартира на 13-м этаже. "В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на 60 "квадратах". Всего спасены 12 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что погиб один человек.В свою очередь столичный главк СК РФ позднее в своем Telegram-канале сообщил, что погибший - мужчина, при этом один несовершеннолетний госпитализирован с признаками отравления продуктами горения. Кроме того, Никулинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления СК РФ по Москве организовал доследственную проверку.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве при пожаре в доме на Ленинском проспекте погиб один человек
МЧС: при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб человек