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В Москве крановщик получил 24 года за поджог военкомата - РИА Новости, 14.11.2024
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18:07 14.11.2024 (обновлено: 18:10 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html
В Москве крановщик получил 24 года за поджог военкомата
В Москве крановщик получил 24 года за поджог военкомата - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве крановщик получил 24 года за поджог военкомата
Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 24 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене и терроризме после... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:07
2024-11-14T18:10
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 24 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве по заданию спецслужб Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на три года, со штрафом 1,2 миллиона рублей", - огласил решение судья.До этого в прениях сторон прокурор попросил суд приговорить мужчину к 28 годам лишения свободы.Суд также конфисковал в доход государства принадлежащий мужчине автомобиль Reno Logan. Андреев ранее просил этого не делать, утверждая, что машина очень нужна его супруге для работы.Адвокат обвиняемого заявил РИА Новости, что приговор будет обжалован.Андреев частично признал вину в преступлении, но не был согласен с квалификацией. Он и его защита просили оправдать его по обвинению в госизмене и терроризме и рассмотреть данное деяние как поджог.Крановщику было предъявлено обвинение в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия.По данным следствия, мужчина в ноябре 2023 года совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатки он получал от спецслужб Украины в мессенджере Telegram.
https://ria.ru/20241112/podkup-1983230423.html
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москва, происшествия, украина, сергей андреев, telegram
Москва, Происшествия, Украина, Сергей Андреев, Telegram
В Москве крановщик получил 24 года за поджог военкомата

Военный суд приговорил крановщика к 24 годам за поджог военкомата в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 24 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве по заданию спецслужб Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на три года, со штрафом 1,2 миллиона рублей", - огласил решение судья.
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До этого в прениях сторон прокурор попросил суд приговорить мужчину к 28 годам лишения свободы.
Суд также конфисковал в доход государства принадлежащий мужчине автомобиль Reno Logan. Андреев ранее просил этого не делать, утверждая, что машина очень нужна его супруге для работы.
Адвокат обвиняемого заявил РИА Новости, что приговор будет обжалован.
Андреев частично признал вину в преступлении, но не был согласен с квалификацией. Он и его защита просили оправдать его по обвинению в госизмене и терроризме и рассмотреть данное деяние как поджог.
Крановщику было предъявлено обвинение в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия.
По данным следствия, мужчина в ноябре 2023 года совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатки он получал от спецслужб Украины в мессенджере Telegram.
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