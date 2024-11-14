https://ria.ru/20241114/moskva-1983760407.html

Прокурор попросил 28 лет колонии для крановщика, поджегшего военкомат

Прокурор попросил 28 лет колонии для крановщика, поджегшего военкомат - РИА Новости, 14.11.2024

Прокурор попросил 28 лет колонии для крановщика, поджегшего военкомат

Прокурор попросил приговорить к 28 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве по... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:42

2024-11-14T15:42

2024-11-14T15:42

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прокурор попросил приговорить к 28 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве по просьбе спецслужб Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет, пять из них в тюрьме, 23 - в колонии строгого режима", - заявил прокурор на прениях сторон. Андрееву предъявлено обвинение в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия. По данным следствия, мужчина в ноябре 2023 года совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатки он получал от спецслужб Украины в мессенджере Telegram.

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москва, украина, сергей андреев, telegram, происшествия