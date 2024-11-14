https://ria.ru/20241114/moskva-1983687003.html

СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери

СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери - РИА Новости, 14.11.2024

СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери

Следствие просит об аресте дочери, задержанной по подозрению в убийстве матери в новой Москве, предполагаемое орудие преступления нашли в квартире, сообщила РИА РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:00

2024-11-14T11:00

2024-11-14T11:05

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

жилье

юлия иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие просит об аресте дочери, задержанной по подозрению в убийстве матери в новой Москве, предполагаемое орудие преступления нашли в квартире, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке. Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержана дочь погибшей."С ней проводятся следственные действия с использованием полиграфа. Также в ходе осмотра квартиры потерпевшей обнаружено предполагаемое орудие преступления. По уголовному дело назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопические и молекулярно-генетические. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье, юлия иванова