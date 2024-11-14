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СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери - РИА Новости, 14.11.2024
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11:00 14.11.2024 (обновлено: 11:05 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/moskva-1983687003.html
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери - РИА Новости, 14.11.2024
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери
Следствие просит об аресте дочери, задержанной по подозрению в убийстве матери в новой Москве, предполагаемое орудие преступления нашли в квартире, сообщила РИА РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:00
2024-11-14T11:05
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
жилье
юлия иванова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие просит об аресте дочери, задержанной по подозрению в убийстве матери в новой Москве, предполагаемое орудие преступления нашли в квартире, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке. Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержана дочь погибшей."С ней проводятся следственные действия с использованием полиграфа. Также в ходе осмотра квартиры потерпевшей обнаружено предполагаемое орудие преступления. По уголовному дело назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопические и молекулярно-генетические. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье, юлия иванова
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Жилье, Юлия Иванова
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери

СК просит арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери в новой Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие просит об аресте дочери, задержанной по подозрению в убийстве матери в новой Москве, предполагаемое орудие преступления нашли в квартире, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке. Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержана дочь погибшей.
"С ней проводятся следственные действия с использованием полиграфа. Также в ходе осмотра квартиры потерпевшей обнаружено предполагаемое орудие преступления. По уголовному дело назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопические и молекулярно-генетические. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЖильеЮлия Иванова
 
 
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