https://ria.ru/20241114/moskva-1983687003.html
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери - РИА Новости, 14.11.2024
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери
Следствие просит об аресте дочери, задержанной по подозрению в убийстве матери в новой Москве, предполагаемое орудие преступления нашли в квартире, сообщила РИА РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:00
2024-11-14T11:00
2024-11-14T11:05
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие просит об аресте дочери, задержанной по подозрению в убийстве матери в новой Москве, предполагаемое орудие преступления нашли в квартире, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке. Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержана дочь погибшей."С ней проводятся следственные действия с использованием полиграфа. Также в ходе осмотра квартиры потерпевшей обнаружено предполагаемое орудие преступления. По уголовному дело назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопические и молекулярно-генетические. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье, юлия иванова
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Жилье, Юлия Иванова
СК попросил арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери
СК просит арестовать дочь, подозреваемую в убийстве матери в новой Москве