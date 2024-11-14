https://ria.ru/20241114/moskva-1983680760.html

Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы

Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы - РИА Новости, 14.11.2024

Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы

Контейнеры с противогололедным материалом установили на столичных улицах, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:41

2024-11-14T10:41

2024-11-14T10:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983680057_0:81:881:577_1920x0_80_0_0_cec57a7510058076fcfff134f16e9df5.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Контейнеры с противогололедным материалом установили на столичных улицах, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. "На улицах столицы появились контейнеры с противогололедным материалом - щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Их установили возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов", - говорится в сообщении на сайте. Власти города отмечают, что контейнеры представляют собой металлические прямоугольные емкости высотой около метра ярко-оранжевого цвета с белыми надписями. Запас щебня на улицах столицы необходим, чтобы во время непогоды специалисты могли оперативно обрабатывать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы, а также площадки торможения общественного транспорта. "Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учетом погодных условий. Весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241114/rasteniya-1982358705.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы