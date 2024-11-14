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Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы
Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы - РИА Новости, 14.11.2024
Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы
Контейнеры с противогололедным материалом установили на столичных улицах, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:41
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Контейнеры с противогололедным материалом установили на столичных улицах, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. "На улицах столицы появились контейнеры с противогололедным материалом - щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Их установили возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов", - говорится в сообщении на сайте. Власти города отмечают, что контейнеры представляют собой металлические прямоугольные емкости высотой около метра ярко-оранжевого цвета с белыми надписями. Запас щебня на улицах столицы необходим, чтобы во время непогоды специалисты могли оперативно обрабатывать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы, а также площадки торможения общественного транспорта. "Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учетом погодных условий. Весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы", - подчеркивается в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Контейнеры с противогололедным материалом установили на столичных улицах, говорится в сообщении на сайте
мэра и правительства Москвы.
"На улицах столицы появились контейнеры с противогололедным материалом - щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Их установили возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов", - говорится в сообщении на сайте.
Власти города отмечают, что контейнеры представляют собой металлические прямоугольные емкости высотой около метра ярко-оранжевого цвета с белыми надписями. Запас щебня на улицах столицы необходим, чтобы во время непогоды специалисты могли оперативно обрабатывать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы, а также площадки торможения общественного транспорта.
"Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учетом погодных условий. Весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы", - подчеркивается в сообщении.