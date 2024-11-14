https://ria.ru/20241114/mishustin-1983701428.html
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке - РИА Новости, 14.11.2024
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке
Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:02
2024-11-14T12:02
2024-11-14T12:12
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983703227_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_e661888741d949ec1165aa851b617e51.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241114/mishustin-1983700803.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983703227_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_650f5611145368d1252e23225999f4f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке
Мишустин призвал тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке