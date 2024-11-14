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Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке - РИА Новости, 14.11.2024
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12:02 14.11.2024 (обновлено: 12:12 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mishustin-1983701428.html
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке - РИА Новости, 14.11.2024
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке
Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:02
2024-11-14T12:12
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке

Мишустин призвал тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ. 14 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ. 14 ноября 2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг.
"Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Мишустин призвал к согласованной работе при определении налоговой политики
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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