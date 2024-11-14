https://ria.ru/20241114/mishustin-1983701428.html

Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке

Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке - РИА Новости, 14.11.2024

Мишустин призвал отслеживать цены на внутреннем рынке

Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:02

2024-11-14T12:02

2024-11-14T12:12

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241114/mishustin-1983700803.html

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экономика, россия, михаил мишустин