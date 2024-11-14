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В Нидерландах девушка передумала умирать в последнюю минуту
В Нидерландах девушка передумала умирать в последнюю минуту - РИА Новости, 14.11.2024
В Нидерландах девушка передумала умирать в последнюю минуту
Девушка из Нидерландов решилась на эвтаназию, но прямо перед началом процедуры передумала, пишет The Times. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:37
2024-11-14T11:37
2024-11-14T11:37
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Девушка из Нидерландов решилась на эвтаназию, но прямо перед началом процедуры передумала, пишет The Times."Я не жалею о своем путешествии. Поскольку я была так близка к смерти, я воспринимаю жизнь как нечто ценное. Не всегда все будет хорошо, но теперь я знаю, что в конце туннеля есть свет", - рассказала 22-летняя Роми изданию.Эвтаназия должна была состояться в июне, и девушка уже лежала на больничной койке, когда, в ответ на вопрос медсестры о том, уверена ли она, внезапно отказалась и расплакалась. Отмечается, причиной решиться на процедуру для Роми стала длительная анорексия и проблемы с психическим здоровьем.С 2001 года эвтаназия в Нидерландах проводится на добровольной основе у пациентов без перспективы на выздоровление.
https://rsport.ria.ru/20231125/zozh-1911858123.html
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в мире, нидерланды
В Нидерландах девушка передумала умирать в последнюю минуту
The Times: девушка из Нидерландов отказалась от эвтаназии в последнюю минуту
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Девушка из Нидерландов решилась на эвтаназию, но прямо перед началом процедуры передумала, пишет The Times.
"Я не жалею о своем путешествии. Поскольку я была так близка к смерти, я воспринимаю жизнь как нечто ценное. Не всегда все будет хорошо, но теперь я знаю, что в конце туннеля есть свет", - рассказала 22-летняя Роми изданию.
Эвтаназия должна была состояться в июне, и девушка уже лежала на больничной койке, когда, в ответ на вопрос медсестры о том, уверена ли она, внезапно отказалась и расплакалась. Отмечается, причиной решиться на процедуру для Роми стала длительная анорексия и проблемы с психическим здоровьем.
С 2001 года эвтаназия в Нидерландах проводится на добровольной основе у пациентов без перспективы на выздоровление.