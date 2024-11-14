https://ria.ru/20241114/mina-1983835978.html

Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры

Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - РИА Новости, 14.11.2024

Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры

Житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры, дом эвакуирован, место оцеплено, ожидается прибытие саперов, сообщила глава Лобни... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:59

2024-11-14T19:59

2024-11-14T20:15

лобня

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры, дом эвакуирован, место оцеплено, ожидается прибытие саперов, сообщила глава Лобни Анна Кротова."В 17.48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя 5-го дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины. В 18.20 сотрудниками ОМВД принято решение об эвакуации жильцов дома - эвакуировано 38 человек, в том числе пять детей", - написала она в Telegram-канале.По ее словам, место происшествия оцеплено, проезд транспорта закрыт, ожидается прибытие саперов.Тем временем на базе дома культуры "Луговая" развернут ПВР.

https://ria.ru/20240502/predmet-1943425564.html

https://ria.ru/20240908/sochi-1971411182.html

лобня

московская область (подмосковье)

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лобня, происшествия, московская область (подмосковье)