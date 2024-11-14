https://ria.ru/20241114/mina-1983835978.html
Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры
Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - РИА Новости, 14.11.2024
Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры
Житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры, дом эвакуирован, место оцеплено, ожидается прибытие саперов, сообщила глава Лобни... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:59
2024-11-14T19:59
2024-11-14T20:15
лобня
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры, дом эвакуирован, место оцеплено, ожидается прибытие саперов, сообщила глава Лобни Анна Кротова."В 17.48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя 5-го дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины. В 18.20 сотрудниками ОМВД принято решение об эвакуации жильцов дома - эвакуировано 38 человек, в том числе пять детей", - написала она в Telegram-канале.По ее словам, место происшествия оцеплено, проезд транспорта закрыт, ожидается прибытие саперов.Тем временем на базе дома культуры "Луговая" развернут ПВР.
https://ria.ru/20240502/predmet-1943425564.html
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лобня, происшествия, московская область (подмосковье)
Лобня, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры
Житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры