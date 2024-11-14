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Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20 - РИА Новости, 14.11.2024
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07:38 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/mid-1983651597.html
Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20
Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20 - РИА Новости, 14.11.2024
Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20
Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20 в 2024 году, ряд стран "двадцатки" могли бы к нему присоединиться, сообщил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:38
2024-11-14T07:38
бразилия
россия
банк "развитие"
большая двадцатка
брикс
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20 в 2024 году, ряд стран "двадцатки" могли бы к нему присоединиться, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев. "В этом году Новый банк развития выступил партнером "Группы двадцати" и впервые был приглашен бразильским председательством к участию в многочисленных мероприятиях форума, в том числе и на саммит лидеров, что свидетельствует о росте его международного авторитета и позиций", - отметил дипломат Он подчеркнул, что пока сложно говорить, выльется ли участие банка в мероприятиях "Группы двадцати" в конкретные проекты. "Но тот факт, что "Группа двадцати " признала важность этого нового банковского механизма, установила с ним в этом году партнерские отношения, вступила в дискуссии и ведет прямой диалог – это, на мой взгляд, очень важный фактор", - сказал Бердыев. "В "Группе двадцати" есть страны, которые могли бы взаимодействовать с этим банком, могли бы рассмотреть вопрос своего подключения к его деятельности и даже вхождения в состав акционеров. На мой взгляд, такие перспективы вполне реальны", - добавил дипломат. Отвечая на вопрос о том, встретила ли инициатива Бразилии сопротивление со стороны западных стран, Бердыев подчеркнул, что они вряд ли испытали от такого решения большое удовольствие. "Но открыто против такой инициативы Бразилии как председателя в "Группе двадцати" никто не высказывался. Согласно установленным традициям в "двадцатке", у страны-председателя есть возможность самой определять тот круг партнеров, которые приглашаются на мероприятия. Бразилия такое решение приняла", - сказал Бердыев.
https://ria.ru/20241114/briks-1983646480.html
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бразилия, россия, банк "развитие", большая двадцатка, брикс
Бразилия, Россия, Банк "Развитие", Большая двадцатка, БРИКС
Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20

МИД: банк развития БРИКС стал партнером G20, ряд стран могли бы примкнуть к нему

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота XVI саммита БРИКС
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Работа XVI саммита БРИКС. Архивное фото
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20 в 2024 году, ряд стран "двадцатки" могли бы к нему присоединиться, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев.
"В этом году Новый банк развития выступил партнером "Группы двадцати" и впервые был приглашен бразильским председательством к участию в многочисленных мероприятиях форума, в том числе и на саммит лидеров, что свидетельствует о росте его международного авторитета и позиций", - отметил дипломат
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Он подчеркнул, что пока сложно говорить, выльется ли участие банка в мероприятиях "Группы двадцати" в конкретные проекты.
"Но тот факт, что "Группа двадцати " признала важность этого нового банковского механизма, установила с ним в этом году партнерские отношения, вступила в дискуссии и ведет прямой диалог – это, на мой взгляд, очень важный фактор", - сказал Бердыев.
"В "Группе двадцати" есть страны, которые могли бы взаимодействовать с этим банком, могли бы рассмотреть вопрос своего подключения к его деятельности и даже вхождения в состав акционеров. На мой взгляд, такие перспективы вполне реальны", - добавил дипломат.
Отвечая на вопрос о том, встретила ли инициатива Бразилии сопротивление со стороны западных стран, Бердыев подчеркнул, что они вряд ли испытали от такого решения большое удовольствие.
"Но открыто против такой инициативы Бразилии как председателя в "Группе двадцати" никто не высказывался. Согласно установленным традициям в "двадцатке", у страны-председателя есть возможность самой определять тот круг партнеров, которые приглашаются на мероприятия. Бразилия такое решение приняла", - сказал Бердыев.
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