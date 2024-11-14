https://ria.ru/20241114/mer-1983843248.html

В Назрани избрали нового мэра

В Назрани избрали нового мэра - РИА Новости, 14.11.2024

В Назрани избрали нового мэра

Депутаты городского совета самого крупного города Ингушетии Назрани в четверг избрали главой местной администрации Руслана Оздоева, который до этого работал в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:50

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НАЛЬЧИК, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты городского совета самого крупного города Ингушетии Назрани в четверг избрали главой местной администрации Руслана Оздоева, который до этого работал в должности главы центрального округа города, сообщила мэрия. В середине октября 2024 года мэр Назрани Урусхан Евлоев, возглавлявший администрацию города с 2019 года, досрочно ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев. "Сегодня состоялось итоговое заседание комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должность главы администрации Назрани… Депутатам муниципального округа были предложены две кандидатуры, набравшие лучшие результаты - действующий глава Центрального округа Назрани Руслан Оздоев и Ахмед Мациев. После короткого обсуждения депутаты выразили свою поддержку Оздоеву и единогласно избрали его новым градоначальником", - говорится в сообщении. Оздоев поблагодарил депутатов и заявил, что в первую очередь нацелен на решение актуальных для Назрани проблем.

https://ria.ru/20241114/fmba-1983750812.html

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политика, назрань, республика ингушетия, россия