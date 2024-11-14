Рейтинг@Mail.ru
В Назрани избрали нового мэра - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 14.11.2024 (обновлено: 20:53 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mer-1983843248.html
В Назрани избрали нового мэра
В Назрани избрали нового мэра - РИА Новости, 14.11.2024
В Назрани избрали нового мэра
Депутаты городского совета самого крупного города Ингушетии Назрани в четверг избрали главой местной администрации Руслана Оздоева, который до этого работал в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:50
2024-11-14T20:53
политика
назрань
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983843502_0:0:1160:654_1920x0_80_0_0_779938dbc41f3e9463beca982e487d59.jpg
НАЛЬЧИК, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты городского совета самого крупного города Ингушетии Назрани в четверг избрали главой местной администрации Руслана Оздоева, который до этого работал в должности главы центрального округа города, сообщила мэрия. В середине октября 2024 года мэр Назрани Урусхан Евлоев, возглавлявший администрацию города с 2019 года, досрочно ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев. "Сегодня состоялось итоговое заседание комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должность главы администрации Назрани… Депутатам муниципального округа были предложены две кандидатуры, набравшие лучшие результаты - действующий глава Центрального округа Назрани Руслан Оздоев и Ахмед Мациев. После короткого обсуждения депутаты выразили свою поддержку Оздоеву и единогласно избрали его новым градоначальником", - говорится в сообщении. Оздоев поблагодарил депутатов и заявил, что в первую очередь нацелен на решение актуальных для Назрани проблем.
https://ria.ru/20241114/fmba-1983750812.html
https://ria.ru/20241112/mchs-1983359977.html
назрань
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983843502_63:0:1160:823_1920x0_80_0_0_38a91d6d53888833fb50cbfb77210eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, назрань, республика ингушетия, россия
Политика, Назрань, Республика Ингушетия, Россия
В Назрани избрали нового мэра

Мэром Назрани избран Руслан Оздоев, ранее работавший в администрации города

© Фото : Администрация г. Назрань/TelegramРуслан Оздоев
Руслан Оздоев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Администрация г. Назрань/Telegram
Руслан Оздоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты городского совета самого крупного города Ингушетии Назрани в четверг избрали главой местной администрации Руслана Оздоева, который до этого работал в должности главы центрального округа города, сообщила мэрия.
В середине октября 2024 года мэр Назрани Урусхан Евлоев, возглавлявший администрацию города с 2019 года, досрочно ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен заместитель главы администрации Рамзан Тутаев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин назначил Николая Лишина заместителем руководителя ФМБА
Вчера, 15:02
"Сегодня состоялось итоговое заседание комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должность главы администрации Назрани… Депутатам муниципального округа были предложены две кандидатуры, набравшие лучшие результаты - действующий глава Центрального округа Назрани Руслан Оздоев и Ахмед Мациев. После короткого обсуждения депутаты выразили свою поддержку Оздоеву и единогласно избрали его новым градоначальником", - говорится в сообщении.
Оздоев поблагодарил депутатов и заявил, что в первую очередь нацелен на решение актуальных для Назрани проблем.
Илья Мисуна - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна
12 ноября, 17:36
 
ПолитикаНазраньРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала