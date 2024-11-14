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Россия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату - РИА Новости, 14.11.2024
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18:06 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/memorandum-1983811478.html
Россия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату
Россия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату - РИА Новости, 14.11.2024
Россия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату
На полях 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам изменения климата и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:06
2024-11-14T18:06
брикс
эфиопия
россия
владимир ильичев
андрей мельниченко
российский союз промышленников и предпринимателей
климат
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. На полях 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития между Россией и Эфиопией, сообщает комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, участвовавший в подготовке документа.Как говорится в сообщении, подписание меморандума станет отправной точкой для дальнейшего сотрудничества двух стран по вопросам борьбы с изменением климата, устойчивого финансирования, совместной реализации климатических проектов и развития торговли углеродными единицами.В рамках реализации меморандума предполагается создание рабочей группы по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, обмен лучшими практиками по сокращению выбросов парниковых газов, проведение совместных прикладных научных исследований, а также обмен опытом по развитию механизмов углеродного регулирования и углеродных рынков.По словам замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева, создание рабочей группы, которое запланировано в течение шести месяцев после подписания меморандума, позволит углубить практическое сотрудничество между Россией и Эфиопией по различным направлениям климатической повестки.Ильичев также отметил, что в ближайшее время ожидается подписание Эфиопией меморандума БРИКС о партнерстве по углеродным рынкам. "Подобное партнерство позволит странам БРИКС обсуждать широкий спектр вопросов, связанных с развитием углеродных рынков, а в перспективе — осуществлять торговлю углеродными единицами", – привели пресс-службе министерства слова Ильичева.В свою очередь, участвовавший в мероприятии заместитель председателя Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб указал, что развитие сотрудничества между Россией и Эфиопией в области климатической повестки отвечает интересам бизнес-сообщества обеих стран."Российский бизнес рассматривает международное сотрудничество в области климата, включая взаимодействие по климатическим проектам, с Эфиопией и с другими странами БРИКС как важный способ достижения не только корпоративных, но и национальных климатических целей. Надеемся, что подписанный документ и планируемая к созданию рабочая группа станут крепкой основой для развития партнерств", – сказал Твердохлеб.В сообщении подчеркивается, что международные углеродные рынки, а также сотрудничество стран в области реализации климатических проектов критически важны для достижения целей Парижского соглашения. По мнению председателя Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрея Мельниченко, потенциал климатических проектов в природных экосистемах и геоинжиниринговых проектов может составлять вплоть до 150 гигатонн СО2-эквивалента в год, что намного больше всех антропогенных эмиссий. При этом на объединение БРИКС, куда Эфиопия официально вступила с начала 2024 года, приходится более трети этого потенциала.
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брикс, эфиопия, россия, владимир ильичев, андрей мельниченко, российский союз промышленников и предпринимателей, климат
БРИКС, Эфиопия, Россия, Владимир Ильичев, Андрей Мельниченко, Российский союз промышленников и предпринимателей, Климат

Россия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату

© Фото : комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированиюРоссия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату
Россия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию
Россия и Эфиопия при участии РСПП подписали меморандум по климату
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. На полях 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития между Россией и Эфиопией, сообщает комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, участвовавший в подготовке документа.
Как говорится в сообщении, подписание меморандума станет отправной точкой для дальнейшего сотрудничества двух стран по вопросам борьбы с изменением климата, устойчивого финансирования, совместной реализации климатических проектов и развития торговли углеродными единицами.
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В рамках реализации меморандума предполагается создание рабочей группы по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, обмен лучшими практиками по сокращению выбросов парниковых газов, проведение совместных прикладных научных исследований, а также обмен опытом по развитию механизмов углеродного регулирования и углеродных рынков.
По словам замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева, создание рабочей группы, которое запланировано в течение шести месяцев после подписания меморандума, позволит углубить практическое сотрудничество между Россией и Эфиопией по различным направлениям климатической повестки.
Ильичев также отметил, что в ближайшее время ожидается подписание Эфиопией меморандума БРИКС о партнерстве по углеродным рынкам. "Подобное партнерство позволит странам БРИКС обсуждать широкий спектр вопросов, связанных с развитием углеродных рынков, а в перспективе — осуществлять торговлю углеродными единицами", – привели пресс-службе министерства слова Ильичева.
В свою очередь, участвовавший в мероприятии заместитель председателя Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб указал, что развитие сотрудничества между Россией и Эфиопией в области климатической повестки отвечает интересам бизнес-сообщества обеих стран.
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"Российский бизнес рассматривает международное сотрудничество в области климата, включая взаимодействие по климатическим проектам, с Эфиопией и с другими странами БРИКС как важный способ достижения не только корпоративных, но и национальных климатических целей. Надеемся, что подписанный документ и планируемая к созданию рабочая группа станут крепкой основой для развития партнерств", – сказал Твердохлеб.
В сообщении подчеркивается, что международные углеродные рынки, а также сотрудничество стран в области реализации климатических проектов критически важны для достижения целей Парижского соглашения. По мнению председателя Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрея Мельниченко, потенциал климатических проектов в природных экосистемах и геоинжиниринговых проектов может составлять вплоть до 150 гигатонн СО2-эквивалента в год, что намного больше всех антропогенных эмиссий. При этом на объединение БРИКС, куда Эфиопия официально вступила с начала 2024 года, приходится более трети этого потенциала.
 
БРИКСЭфиопияРоссияВладимир ИльичевАндрей МельниченкоРоссийский союз промышленников и предпринимателейКлимат
 
 
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