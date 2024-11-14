https://ria.ru/20241114/medkarta-1983659511.html
Москвичам облегчили внесение данных в электронную медкарту
Москвичам облегчили внесение данных в электронную медкарту - РИА Новости, 14.11.2024
Москвичам облегчили внесение данных в электронную медкарту
Теперь москвичи могут вносить данные в электронную медкарту с помощью фото и голоса, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:13
2024-11-14T09:13
2024-11-14T09:14
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Теперь москвичи могут вносить данные в электронную медкарту с помощью фото и голоса, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра отметила, что в практику московского здравоохранения внедряются все самые передовые и инновационные технологии, одну из таких технологий недавно внедрили в электронную медицинскую карту. "Теперь пациентам стало проще вносить показатели здоровья: артериальное давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, пульс и его ритмичность, рост, вес и температура, а также фиксация приступов стенокардии. Раньше это можно было сделать только вручную, а теперь - с помощью голоса или просто по фотографии из галереи мобильного устройства или путем снимка экрана измерительного прибора прямо в приложении", - рассказала Ракова. Она отметила, что в этом случае искусственный интеллект обрабатывает, распознает и передает эти данные, это экономит время и делает взаимодействие с сервисом еще более простым и комфортным. "А регулярное заполнение поможет врачу оценить текущее самочувствие пациентов и отслеживать результативность лечения. Такой функционал полезен для пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся на диспансерном наблюдении, ведь им особенно важно вести свой дневник здоровья", - добавила Ракова. Вице-мэр уточнила, что для удобства пациентов на диспансерном наблюдении эта функция доступна на главном экране приложения.
https://ria.ru/20240320/neyroset-1934377499.html
https://ria.ru/20241017/moskva-1978443782.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Москвичам облегчили внесение данных в электронную медкарту
Заммэра Ракова: москвичи могут вносить данные в медкарту с помощью фото и голоса
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Теперь москвичи могут вносить данные в электронную медкарту с помощью фото и голоса, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра отметила, что в практику московского здравоохранения внедряются все самые передовые и инновационные технологии, одну из таких технологий недавно внедрили в электронную медицинскую карту.
"Теперь пациентам стало проще вносить показатели здоровья: артериальное давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, пульс и его ритмичность, рост, вес и температура, а также фиксация приступов стенокардии. Раньше это можно было сделать только вручную, а теперь - с помощью голоса или просто по фотографии из галереи мобильного устройства или путем снимка экрана измерительного прибора прямо в приложении", - рассказала Ракова
.
Она отметила, что в этом случае искусственный интеллект обрабатывает, распознает и передает эти данные, это экономит время и делает взаимодействие с сервисом еще более простым и комфортным.
"А регулярное заполнение поможет врачу оценить текущее самочувствие пациентов и отслеживать результативность лечения. Такой функционал полезен для пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся на диспансерном наблюдении, ведь им особенно важно вести свой дневник здоровья", - добавила Ракова.
Вице-мэр уточнила, что для удобства пациентов на диспансерном наблюдении эта функция доступна на главном экране приложения.