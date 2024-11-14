https://ria.ru/20241114/matvienko-1983745904.html

Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО

Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО - РИА Новости, 14.11.2024

Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила членов Палаты молодых законодателей при СФ оказывать поддержку участникам спецоперации, проходящим реабилитацию. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:38

2024-11-14T14:38

2024-11-14T14:38

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила членов Палаты молодых законодателей при СФ оказывать поддержку участникам спецоперации, проходящим реабилитацию. "Сегодня наша страна проходит через очень ответственный этап своей истории. Россия сражается за своё будущее, за свой суверенитет. И в этих условиях приоритетной задачей, безусловно, является всесторонняя поддержка наших героев – участников специальной военной операции и их близких", - сказала спикер на заседании палаты. По словам Матвиенко, молодые законодатели активно включились в эту работу. "Многие из вас регулярно посещают передовую, направляют жителям пострадавших районов гуманитарную помощь", - отметила она. С таким же вниманием она попросила членов молодежного парламента отнестись к "вопросам реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий". "В большинстве своем, это ваши сверстники, ваши помощь, поддержка будут востребованы", - сказала политик. По ее словам, здесь необходимо работать в тесном контакте с Государственным фондом "Защитники Отечества". Матвиенко также отметила, что в состав Палаты молодых законодателей вошли участники специальной военной операции. "Это полностью отвечает духу времени и президентскому тренду по патриотическому обновлению России. Прошу оказать вашим новым коллегам всю необходимую поддержку и содействие", - сказала парламентарий. Спикер обратила внимание на активную законодательную работу молодых парламентариев. "Ещё одно важное направление работы палаты касается интеграции воссоединённых регионов в единое правовое пространство России", - сказала сенатор. Она отметила, что при участии членов палаты подготовлено уже несколько сотен модельных муниципальных правовых актов, организованы обучающие семинары и программы для местных депутатов из воссоединенных регионов. "Эту работу обязательно надо продолжать", - заключила политик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество