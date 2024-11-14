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Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО - РИА Новости, 14.11.2024
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14:38 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/matvienko-1983745904.html
Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО
Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО - РИА Новости, 14.11.2024
Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила членов Палаты молодых законодателей при СФ оказывать поддержку участникам спецоперации, проходящим реабилитацию. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:38
2024-11-14T14:38
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила членов Палаты молодых законодателей при СФ оказывать поддержку участникам спецоперации, проходящим реабилитацию. "Сегодня наша страна проходит через очень ответственный этап своей истории. Россия сражается за своё будущее, за свой суверенитет. И в этих условиях приоритетной задачей, безусловно, является всесторонняя поддержка наших героев – участников специальной военной операции и их близких", - сказала спикер на заседании палаты. По словам Матвиенко, молодые законодатели активно включились в эту работу. "Многие из вас регулярно посещают передовую, направляют жителям пострадавших районов гуманитарную помощь", - отметила она. С таким же вниманием она попросила членов молодежного парламента отнестись к "вопросам реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий". "В большинстве своем, это ваши сверстники, ваши помощь, поддержка будут востребованы", - сказала политик. По ее словам, здесь необходимо работать в тесном контакте с Государственным фондом "Защитники Отечества". Матвиенко также отметила, что в состав Палаты молодых законодателей вошли участники специальной военной операции. "Это полностью отвечает духу времени и президентскому тренду по патриотическому обновлению России. Прошу оказать вашим новым коллегам всю необходимую поддержку и содействие", - сказала парламентарий. Спикер обратила внимание на активную законодательную работу молодых парламентариев. "Ещё одно важное направление работы палаты касается интеграции воссоединённых регионов в единое правовое пространство России", - сказала сенатор. Она отметила, что при участии членов палаты подготовлено уже несколько сотен модельных муниципальных правовых актов, организованы обучающие семинары и программы для местных депутатов из воссоединенных регионов. "Эту работу обязательно надо продолжать", - заключила политик.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО

Матвиенко призвала молодых законодателей работать с фондом "Защитники Отечества"

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила членов Палаты молодых законодателей при СФ оказывать поддержку участникам спецоперации, проходящим реабилитацию.
"Сегодня наша страна проходит через очень ответственный этап своей истории. Россия сражается за своё будущее, за свой суверенитет. И в этих условиях приоритетной задачей, безусловно, является всесторонняя поддержка наших героев – участников специальной военной операции и их близких", - сказала спикер на заседании палаты.
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По словам Матвиенко, молодые законодатели активно включились в эту работу. "Многие из вас регулярно посещают передовую, направляют жителям пострадавших районов гуманитарную помощь", - отметила она.
С таким же вниманием она попросила членов молодежного парламента отнестись к "вопросам реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий". "В большинстве своем, это ваши сверстники, ваши помощь, поддержка будут востребованы", - сказала политик.
По ее словам, здесь необходимо работать в тесном контакте с Государственным фондом "Защитники Отечества".
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Матвиенко также отметила, что в состав Палаты молодых законодателей вошли участники специальной военной операции. "Это полностью отвечает духу времени и президентскому тренду по патриотическому обновлению России. Прошу оказать вашим новым коллегам всю необходимую поддержку и содействие", - сказала парламентарий.
Спикер обратила внимание на активную законодательную работу молодых парламентариев.
"Ещё одно важное направление работы палаты касается интеграции воссоединённых регионов в единое правовое пространство России", - сказала сенатор. Она отметила, что при участии членов палаты подготовлено уже несколько сотен модельных муниципальных правовых актов, организованы обучающие семинары и программы для местных депутатов из воссоединенных регионов. "Эту работу обязательно надо продолжать", - заключила политик.
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