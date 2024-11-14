https://ria.ru/20241114/mask-1983797520.html

Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, меняющих пол детям

Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.11.2024

Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, меняющих пол детям

Американский предприниматель Илон Маск поддерживает пожизненное заключения для врачей, проводящих операции по смене пола детям. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:27

2024-11-14T17:27

2024-11-14T17:27

в мире

калифорния

сша

техас

илон маск

гэвин ньюсом

spacex

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддерживает пожизненное заключения для врачей, проводящих операции по смене пола детям. Пользователь соцсети X призвал к пожизненному заключению врачей, проводящих операции по смене пола детям, отреагировав таким образом на информацию газеты Times о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись "хирургической или химической кастрации". "Да", - написал Маск в комментарии к посту. Ранее Маск заявлял, что врачи обманом заставили его подписать согласие на прием его сыном Ксавье, идентифицирующим себя как женщина, блокаторов полового созревания, после чего бизнесмен "потерял" его. Как заявлял Маск, ему не объяснили, что "блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации". Ранее Маск объявлял о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.

https://ria.ru/20241113/mask-1983599607.html

https://ria.ru/20240907/mask--1971318089.html

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в мире, калифорния, сша, техас, илон маск, гэвин ньюсом, spacex