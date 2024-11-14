https://ria.ru/20241114/mask-1983669763.html

Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE

Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE - РИА Новости, 14.11.2024

Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE

Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил в X, что ведомство будет проводить РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:59

2024-11-14T09:59

2024-11-14T09:59

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

вивек рамасвами

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил в X, что ведомство будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности. Кроме того, в соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков, по состоянию на утро четверга на него подписались уже 920 тысяч читателей. "Мы будем проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о DOGE (департаменте по достижению госэффективности - ред.)", - написал Маск. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.

https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024