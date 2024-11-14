Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE
Маск пообещал вести еженедельные прямые трансляции о работе департамента DOGE
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил в X, что ведомство будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности.
Кроме того, в соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков, по состоянию на утро четверга на него подписались уже 920 тысяч читателей.
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"Мы будем проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о DOGE (департаменте по достижению госэффективности - ред.)", - написал Маск.
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
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