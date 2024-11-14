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Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE - РИА Новости, 14.11.2024
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09:59 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/mask-1983669763.html
Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE
Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE - РИА Новости, 14.11.2024
Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE
Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил в X, что ведомство будет проводить РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:59
2024-11-14T09:59
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил в X, что ведомство будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности. Кроме того, в соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков, по состоянию на утро четверга на него подписались уже 920 тысяч читателей. "Мы будем проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о DOGE (департаменте по достижению госэффективности - ред.)", - написал Маск. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Выборы президента США — 2024
Илон Маск анонсировал прямые трансляции о работе департамента DOGE

Маск пообещал вести еженедельные прямые трансляции о работе департамента DOGE

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил в X, что ведомство будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности.
Кроме того, в соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков, по состоянию на утро четверга на него подписались уже 920 тысяч читателей.
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"Мы будем проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о DOGE (департаменте по достижению госэффективности - ред.)", - написал Маск.
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
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