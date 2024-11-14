https://ria.ru/20241114/mariupol-1983830487.html

Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город

Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город - РИА Новости, 14.11.2024

Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город

Треть жителей Мариуполя, выехавших на территорию Украины, вернулась в город, заявил советник назначенного украинскими властями так называемого мэра Петр... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:29

2024-11-14T19:29

2024-11-14T21:07

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Треть жителей Мариуполя, выехавших на территорию Украины, вернулась в город, заявил советник назначенного украинскими властями так называемого мэра Петр Андрющенко в эфире телеканала "Мы — Украина"."В Мариуполь 30 процентов (беженцев. — Прим. ред.) возвращается. <...> Пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье, уцелело. Причина очень ясна: отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям негде жить или нет средств, чтобы обеспечивать аренду жилья", — сказал он.Чиновник подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии финансовой поддержки со стороны киевских властей.Российская армия освободила Мариуполь в мае 2022 года.

https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины