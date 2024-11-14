https://ria.ru/20241114/mariupol-1983830487.html
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город - РИА Новости, 14.11.2024
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город
Треть жителей Мариуполя, выехавших на территорию Украины, вернулась в город, заявил советник назначенного украинскими властями так называемого мэра Петр... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:29
2024-11-14T19:29
2024-11-14T21:07
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940091434_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_ec8a65fc47c31754aa13726349a2255c.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Треть жителей Мариуполя, выехавших на территорию Украины, вернулась в город, заявил советник назначенного украинскими властями так называемого мэра Петр Андрющенко в эфире телеканала "Мы — Украина"."В Мариуполь 30 процентов (беженцев. — Прим. ред.) возвращается. <...> Пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье, уцелело. Причина очень ясна: отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям негде жить или нет средств, чтобы обеспечивать аренду жилья", — сказал он.Чиновник подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии финансовой поддержки со стороны киевских властей.Российская армия освободила Мариуполь в мае 2022 года.
https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html
мариуполь
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940091434_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_e633d0d0f5afaac6ee6a5c319922712f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Мариуполь, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город
В Киеве заявили, что треть беженцев вернулись в Мариуполь с Украины