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Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город - РИА Новости, 14.11.2024
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19:29 14.11.2024 (обновлено: 21:07 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mariupol-1983830487.html
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город - РИА Новости, 14.11.2024
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город
Треть жителей Мариуполя, выехавших на территорию Украины, вернулась в город, заявил советник назначенного украинскими властями так называемого мэра Петр... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:29
2024-11-14T21:07
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Треть жителей Мариуполя, выехавших на территорию Украины, вернулась в город, заявил советник назначенного украинскими властями так называемого мэра Петр Андрющенко в эфире телеканала "Мы — Украина"."В Мариуполь 30 процентов (беженцев. — Прим. ред.) возвращается. &lt;...&gt; Пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье, уцелело. Причина очень ясна: отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям негде жить или нет средств, чтобы обеспечивать аренду жилья", — сказал он.Чиновник подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии финансовой поддержки со стороны киевских властей.Российская армия освободила Мариуполь в мае 2022 года.
https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Мариуполь, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Треть беженцев, выехавших из Мариуполя на Украину, вернулась в город

В Киеве заявили, что треть беженцев вернулись в Мариуполь с Украины

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе
Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Треть жителей Мариуполя, выехавших на территорию Украины, вернулась в город, заявил советник назначенного украинскими властями так называемого мэра Петр Андрющенко в эфире телеканала "Мы — Украина".
"В Мариуполь 30 процентов (беженцев. — Прим. ред.) возвращается. <...> Пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье, уцелело. Причина очень ясна: отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям негде жить или нет средств, чтобы обеспечивать аренду жилья", — сказал он.
Чиновник подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии финансовой поддержки со стороны киевских властей.
Российская армия освободила Мариуполь в мае 2022 года.
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В миреМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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