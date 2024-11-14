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В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков - РИА Новости, 14.11.2024
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09:48 14.11.2024 (обновлено: 10:05 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mariupol-1983667058.html
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков - РИА Новости, 14.11.2024
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств обнаружили в Мариуполе в ДНР в результате совместных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:48
2024-11-14T10:05
донецкая народная республика
мариуполь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств обнаружили в Мариуполе в ДНР в результате совместных мероприятий региональных управлений ФСБ и МВД, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В городе Мариуполе обнаружен тайник с более чем тремя тоннами ингредиентов для создания наркотических средств. Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались националистическими батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что обнаруженные химикаты были изъяты специалистами ЭКЦ МВД по ДНР для исследования и последующей утилизации в установленном порядке. Оперативники УФСБ проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного канала поставки наркотиков на территорию России.
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков

В Мариуполе нашли тайник с тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков

© РИА НовостиТайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости
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МАРИУПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств обнаружили в Мариуполе в ДНР в результате совместных мероприятий региональных управлений ФСБ и МВД, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В городе Мариуполе обнаружен тайник с более чем тремя тоннами ингредиентов для создания наркотических средств. Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались националистическими батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что обнаруженные химикаты были изъяты специалистами ЭКЦ МВД по ДНР для исследования и последующей утилизации в установленном порядке. Оперативники УФСБ проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного канала поставки наркотиков на территорию России.
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