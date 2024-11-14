https://ria.ru/20241114/mariupol-1983667058.html
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков - РИА Новости, 14.11.2024
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств обнаружили в Мариуполе в ДНР в результате совместных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:48
2024-11-14T09:48
2024-11-14T10:05
донецкая народная республика
мариуполь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983670750_4:0:850:476_1920x0_80_0_0_13ef5f07c8e890a9fdfc46839a9c94a0.jpg
МАРИУПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств обнаружили в Мариуполе в ДНР в результате совместных мероприятий региональных управлений ФСБ и МВД, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В городе Мариуполе обнаружен тайник с более чем тремя тоннами ингредиентов для создания наркотических средств. Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались националистическими батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что обнаруженные химикаты были изъяты специалистами ЭКЦ МВД по ДНР для исследования и последующей утилизации в установленном порядке. Оперативники УФСБ проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного канала поставки наркотиков на территорию России.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html
донецкая народная республика
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983670750_132:0:767:476_1920x0_80_0_0_734f66eb1e0b8d60e12eab6cbaaa8be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мариуполь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков
В Мариуполе нашли тайник с тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков