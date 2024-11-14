https://ria.ru/20241114/mariupol-1983667058.html

В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков

В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков - РИА Новости, 14.11.2024

В Мариуполе нашли тайник ВСУ с ингредиентами для изготовления наркотиков

Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств обнаружили в Мариуполе в ДНР в результате совместных... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:48

2024-11-14T09:48

2024-11-14T10:05

донецкая народная республика

мариуполь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

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МАРИУПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств обнаружили в Мариуполе в ДНР в результате совместных мероприятий региональных управлений ФСБ и МВД, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В городе Мариуполе обнаружен тайник с более чем тремя тоннами ингредиентов для создания наркотических средств. Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались националистическими батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что обнаруженные химикаты были изъяты специалистами ЭКЦ МВД по ДНР для исследования и последующей утилизации в установленном порядке. Оперативники УФСБ проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного канала поставки наркотиков на территорию России.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, мариуполь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия