https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html

У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик

У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик - РИА Новости, 14.11.2024

У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик

Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T06:54

2024-11-14T06:54

2024-11-14T07:12

хорошие новости

красноярский край

ачинск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.Трагедия произошла около двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. У всех членов семьи 21 сентября появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Мужчине 34 года, женщине – 32. На момент отравления она была на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша."Родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске, уже выписана и находится дома с ребенком. Родился мальчик", - сказал собеседник агентства, отметив, что семья переехала из Красной Сопки и живет в соседнем поселке.По его словам, дом они не продавали. Прокуратура со своей стороны проверит патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ.Региональный главк СК в конце октября сообщал, что экспертиза выявила инсектициды на посуде, изъятой из дома отравившейся семьи.

https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982870567.html

https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

красноярский край

ачинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, ачинск, происшествия