https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html
У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик
У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик - РИА Новости, 14.11.2024
У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик
Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T06:54
2024-11-14T06:54
2024-11-14T07:12
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.Трагедия произошла около двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. У всех членов семьи 21 сентября появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Мужчине 34 года, женщине – 32. На момент отравления она была на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша."Родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске, уже выписана и находится дома с ребенком. Родился мальчик", - сказал собеседник агентства, отметив, что семья переехала из Красной Сопки и живет в соседнем поселке.По его словам, дом они не продавали. Прокуратура со своей стороны проверит патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ.Региональный главк СК в конце октября сообщал, что экспертиза выявила инсектициды на посуде, изъятой из дома отравившейся семьи.
https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982870567.html
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
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У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик
У отравившейся семьи под Красноярском, потерявшей четверо детей, родился мальчик
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Трагедия произошла около двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. У всех членов семьи 21 сентября появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Мужчине 34 года, женщине – 32. На момент отравления она была на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша.
"Родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске, уже выписана и находится дома с ребенком. Родился мальчик", - сказал собеседник агентства, отметив, что семья переехала из Красной Сопки и живет в соседнем поселке.
По его словам, дом они не продавали. Прокуратура со своей стороны проверит патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ.
Региональный главк СК в конце октября сообщал, что экспертиза выявила инсектициды на посуде, изъятой из дома отравившейся семьи.