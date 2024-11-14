https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983750970.html

Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги

Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги - РИА Новости, 14.11.2024

Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня американцы уже начали о канцлера ФРГ Олафа Шольца "ноги вытирать". Его слова приводит госагентство... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:04

2024-11-14T15:04

2024-11-14T15:07

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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня американцы уже начали о канцлера ФРГ Олафа Шольца "ноги вытирать". Его слова приводит госагентство Белта."Не хочу характеризировать их: это нехорошо. Правда, сегодня американцы уже начали о Шольца ноги вытирать: что это "политический легковес" и прочее. Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Нет людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать - нет", - заявил Лукашенко. Отвечая на вопрос, способен ли ЕС быть независимым от США, президент Белоруссии отметил, что "когда там "трампы" появятся, может быть, а так там некому". Он также выразил убеждение, что в Европе появятся новые лидеры вроде Шарля де Голля. "Ширак был мужик настоящий, за народ. Сейчас таких нет, все дрожат", - отметил Лукашенко. "А чего дрожать: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа - уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать", - сказал белорусский президент. По его словам, к этому готова и Россия. "Зачем нам - белорусам, россиянам - ссориться с ними? Перевернули страницу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны: миллионы людей погибли. Надо было двигаться вперед - нет, побежали за американцами. А те думают, что отсидятся там. Да уже не отсидятся. Поэтому сложная тут картина такая, палитра серьезная. Но все движется к этому. Просто надо немножко терпения, надо время", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html

https://ria.ru/20241114/smekh-1983640186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, белоруссия, германия, александр лукашенко, олаф шольц, шарль де голль, евросоюз