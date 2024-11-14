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Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги - РИА Новости, 14.11.2024
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15:04 14.11.2024 (обновлено: 15:07 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983750970.html
Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги
Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги - РИА Новости, 14.11.2024
Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня американцы уже начали о канцлера ФРГ Олафа Шольца "ноги вытирать". Его слова приводит госагентство... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:04
2024-11-14T15:07
в мире
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александр лукашенко
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня американцы уже начали о канцлера ФРГ Олафа Шольца "ноги вытирать". Его слова приводит госагентство Белта."Не хочу характеризировать их: это нехорошо. Правда, сегодня американцы уже начали о Шольца ноги вытирать: что это "политический легковес" и прочее. Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Нет людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать - нет", - заявил Лукашенко. Отвечая на вопрос, способен ли ЕС быть независимым от США, президент Белоруссии отметил, что "когда там "трампы" появятся, может быть, а так там некому". Он также выразил убеждение, что в Европе появятся новые лидеры вроде Шарля де Голля. "Ширак был мужик настоящий, за народ. Сейчас таких нет, все дрожат", - отметил Лукашенко. "А чего дрожать: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа - уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать", - сказал белорусский президент. По его словам, к этому готова и Россия. "Зачем нам - белорусам, россиянам - ссориться с ними? Перевернули страницу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны: миллионы людей погибли. Надо было двигаться вперед - нет, побежали за американцами. А те думают, что отсидятся там. Да уже не отсидятся. Поэтому сложная тут картина такая, палитра серьезная. Но все движется к этому. Просто надо немножко терпения, надо время", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html
https://ria.ru/20241114/smekh-1983640186.html
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в мире, европа, белоруссия, германия, александр лукашенко, олаф шольц, шарль де голль, евросоюз
В мире, Европа, Белоруссия, Германия, Александр Лукашенко, Олаф Шольц, Шарль де Голль, Евросоюз
Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги

Лукашенко заявил, что немцы заслужили того, кого избрали

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня американцы уже начали о канцлера ФРГ Олафа Шольца "ноги вытирать". Его слова приводит госагентство Белта.
"Не хочу характеризировать их: это нехорошо. Правда, сегодня американцы уже начали о Шольца ноги вытирать: что это "политический легковес" и прочее. Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Нет людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать - нет", - заявил Лукашенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Отвечая на вопрос, способен ли ЕС быть независимым от США, президент Белоруссии отметил, что "когда там "трампы" появятся, может быть, а так там некому".
Он также выразил убеждение, что в Европе появятся новые лидеры вроде Шарля де Голля. "Ширак был мужик настоящий, за народ. Сейчас таких нет, все дрожат", - отметил Лукашенко.
"А чего дрожать: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа - уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать", - сказал белорусский президент.
По его словам, к этому готова и Россия. "Зачем нам - белорусам, россиянам - ссориться с ними? Перевернули страницу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны: миллионы людей погибли. Надо было двигаться вперед - нет, побежали за американцами. А те думают, что отсидятся там. Да уже не отсидятся. Поэтому сложная тут картина такая, палитра серьезная. Но все движется к этому. Просто надо немножко терпения, надо время", - сказал Лукашенко.
Выступление Олафа Шольца в бундестаге - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге
Вчера, 02:02
 
В миреЕвропаБелоруссияГерманияАлександр ЛукашенкоОлаф ШольцШарль де ГолльЕвросоюз
 
 
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