Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги
Лукашенко заявил, что немцы заслужили того, кого избрали
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня американцы уже начали о канцлера ФРГ Олафа Шольца "ноги вытирать". Его слова приводит госагентство Белта.
"Не хочу характеризировать их: это нехорошо. Правда, сегодня американцы уже начали о Шольца ноги вытирать: что это "политический легковес" и прочее. Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Нет людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать - нет", - заявил Лукашенко.
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Он также выразил убеждение, что в Европе появятся новые лидеры вроде Шарля де Голля. "Ширак был мужик настоящий, за народ. Сейчас таких нет, все дрожат", - отметил Лукашенко.
"А чего дрожать: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа - уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать", - сказал белорусский президент.
По его словам, к этому готова и Россия. "Зачем нам - белорусам, россиянам - ссориться с ними? Перевернули страницу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны: миллионы людей погибли. Надо было двигаться вперед - нет, побежали за американцами. А те думают, что отсидятся там. Да уже не отсидятся. Поэтому сложная тут картина такая, палитра серьезная. Но все движется к этому. Просто надо немножко терпения, надо время", - сказал Лукашенко.
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