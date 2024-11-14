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Демократическая партия подставила Харрис, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.11.2024
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14:51 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983748756.html
Демократическая партия подставила Харрис, заявил Лукашенко
Демократическая партия подставила Харрис, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.11.2024
Демократическая партия подставила Харрис, заявил Лукашенко
Демократическая партия подставила Камалу Харрис, выдвинув ее кандидатуру в президенты США, считает глава белорусского государства Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:51
2024-11-14T14:51
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Демократическая партия подставила Камалу Харрис, выдвинув ее кандидатуру в президенты США, считает глава белорусского государства Александр Лукашенко. По его мнению, Харрис проиграла выборы в значительной степени из-за решений Демократической партии и действующего президента США Джо Байдена. "Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала - вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала Демократическую партию", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Он считает, что Демократическая партия могла выдвинуть на выборы других, более сильных кандидатов. "Демпартия имела хороших кандидатов, они могли выдвинуть, и (победивший президент США Дональд - ред.) Трамп мог бы не справиться", - сказал белорусский лидер. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, александр лукашенко, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Александр Лукашенко, Выборы президента США — 2024
Демократическая партия подставила Харрис, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что демократы подставили Харрис, выдвинув ее кандидатуру

© AP Photo / Ben CurtisКамала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Ben Curtis
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Демократическая партия подставила Камалу Харрис, выдвинув ее кандидатуру в президенты США, считает глава белорусского государства Александр Лукашенко.
По его мнению, Харрис проиграла выборы в значительной степени из-за решений Демократической партии и действующего президента США Джо Байдена. "Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала - вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала Демократическую партию", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
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Он считает, что Демократическая партия могла выдвинуть на выборы других, более сильных кандидатов.
"Демпартия имела хороших кандидатов, они могли выдвинуть, и (победивший президент США Дональд - ред.) Трамп мог бы не справиться", - сказал белорусский лидер.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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