https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html

Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко

Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.11.2024

Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что страна пока не готова к женщине-президенту. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:40

2024-11-14T13:40

2024-11-14T14:46

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александр лукашенко

анна канопацкая

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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что страна пока не готова к женщине-президенту. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. "В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом", - заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли женщина быть главой государства. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов, в том числе инициативную группу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако во вторник двое претендентов отказались от дальнейшего участия в кампании, заявив о поддержке политики Лукашенко. Среди оставшихся претендентов женского пола - экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983730917.html

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982426513.html

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в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, анна канопацкая