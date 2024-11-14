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Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.11.2024
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13:40 14.11.2024 (обновлено: 14:46 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html
Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко
Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.11.2024
Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что страна пока не готова к женщине-президенту. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:40
2024-11-14T14:46
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
анна канопацкая
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что страна пока не готова к женщине-президенту. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. "В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом", - заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли женщина быть главой государства. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов, в том числе инициативную группу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако во вторник двое претендентов отказались от дальнейшего участия в кампании, заявив о поддержке политики Лукашенко. Среди оставшихся претендентов женского пола - экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983730917.html
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982426513.html
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в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, анна канопацкая
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Анна Канопацкая
Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко

Лукашенко: в Белоруссии пока не готовы к женщине-президенту

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что страна пока не готова к женщине-президенту.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения
Вчера, 13:35
"В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
"Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом", - заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли женщина быть главой государства.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов, в том числе инициативную группу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако во вторник двое претендентов отказались от дальнейшего участия в кампании, заявив о поддержке политики Лукашенко. Среди оставшихся претендентов женского пола - экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Опустились ниже колен". Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии
7 ноября, 14:28
 
В миреБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоАнна Канопацкая
 
 
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