https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983730917.html

Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения

Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения - РИА Новости, 14.11.2024

Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил Sputnik Беларусь, что уже собрано более 700 тыс подписей в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:35

2024-11-14T13:35

2024-11-14T13:35

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил Sputnik Беларусь, что уже собрано более 700 тыс подписей в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты республики. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Зарегистрированным в ЦИК инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения лица кандидатом. "Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так", - приводит слова Лукашенко издание во время посещения стадиона "Трактор". Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Позже два претендента на должность президента снялись с предвыборной гонки. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Подписи граждан могут собирать инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979669421.html

https://ria.ru/20241029/lukashenko-1980713960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая