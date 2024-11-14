Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения
Лукашенко заявил, что собрано 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил Sputnik Беларусь, что уже собрано более 700 тыс подписей в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты республики.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Зарегистрированным в ЦИК инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения лица кандидатом.
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"Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так", - приводит слова Лукашенко издание во время посещения стадиона "Трактор".
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Позже два претендента на должность президента снялись с предвыборной гонки.
Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Подписи граждан могут собирать инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.
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