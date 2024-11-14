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Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения - РИА Новости, 14.11.2024
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13:35 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983730917.html
Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения
Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения - РИА Новости, 14.11.2024
Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил Sputnik Беларусь, что уже собрано более 700 тыс подписей в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:35
2024-11-14T13:35
в мире
белоруссия
александр лукашенко
олег гайдукевич
анна канопацкая
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил Sputnik Беларусь, что уже собрано более 700 тыс подписей в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты республики. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Зарегистрированным в ЦИК инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения лица кандидатом. "Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так", - приводит слова Лукашенко издание во время посещения стадиона "Трактор". Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Позже два претендента на должность президента снялись с предвыборной гонки. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Подписи граждан могут собирать инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979669421.html
https://ria.ru/20241029/lukashenko-1980713960.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая
Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения

Лукашенко заявил, что собрано 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил Sputnik Беларусь, что уже собрано более 700 тыс подписей в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты республики.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Зарегистрированным в ЦИК инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения лица кандидатом.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Дураки все". Лукашенко прокомментировал выборы в США
23 октября, 19:58
"Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так", - приводит слова Лукашенко издание во время посещения стадиона "Трактор".
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Позже два претендента на должность президента снялись с предвыборной гонки.
Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Подписи граждан могут собирать инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко
29 октября, 15:12
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичАнна Канопацкая
 
 
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