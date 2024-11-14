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В Лобне, где под полом в квартире нашли мину, работают экстренные службы
В Лобне, где под полом в квартире нашли мину, работают экстренные службы - РИА Новости, 14.11.2024
В Лобне, где под полом в квартире нашли мину, работают экстренные службы
Экстренные службы работают в подмосковной Лобне, где под полом квартиры ее житель нашел противопехотную мину, сообщила глава Лобни Анна Кротова. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:13
2024-11-14T21:13
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экстренные службы работают в подмосковной Лобне, где под полом квартиры ее житель нашел противопехотную мину, сообщила глава Лобни Анна Кротова. Вечером в четверг глава городского округа сообщала, что житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры, дом эвакуировали, место оцепили и ждали саперов. На базе дома культуры "Луговая" развернут ПВР. "Эвакуированных жителей разместили в Доме культуры "Луговая". В ближайшее время будет осуществлен подвоз горячей еды. Экстренные службы продолжают работать на месте", - написала Кротова в Telegram-канале.Позднее она сообщила, что на место ЧП приехали саперы и в 21.51 приступили к работе.
https://ria.ru/20240502/predmet-1943425564.html
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происшествия, лобня, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье), Россия
В Лобне, где под полом в квартире нашли мину, работают экстренные службы
В Лобне работают экстренные службы после обнаружения под полом в квартире мины