В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО
Дагестанские артисты, прибывшие в ЛНР, дали концерт для военнослужащих
© Фото : Правительство Дагестана/TelegramДагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих. 14 ноября 2024
Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих. 14 ноября 2024
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Настоящий праздник устроили для дагестанских военнослужащих артисты подведомственных учреждений министерства культуры Дагестана, которые в составе делегации правительства Дагестана под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова посетили Луганскую Народную республику", – говорится в сообщении.
Боевой дух бойцов добровольческого батальона "Каспий" своими выступлениями поднимали солисты Даггосфилармонии, народные артистки республики Зайнаб Махаева, Кристина Рамазанова, Денис Федоренко, солист Даггосфилармонии Даниэль Гарунов, народно-хореографический ансамбль "Темирхан-Шура". Судя по видео, опубликованным в Telegram-канале правительства региона, военнослужащие подпевали артистам, а также станцевали с ними зажигательную лезгинку.
Отмечается, что артисты также будут участвовать еще в ряде мероприятий, включенных в программу правительственной делегации.