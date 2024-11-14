https://ria.ru/20241114/lnr-1983842411.html

В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО

В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО - РИА Новости, 14.11.2024

В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО

Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2024

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2024-11-14T20:45

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специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Настоящий праздник устроили для дагестанских военнослужащих артисты подведомственных учреждений министерства культуры Дагестана, которые в составе делегации правительства Дагестана под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова посетили Луганскую Народную республику", – говорится в сообщении. Боевой дух бойцов добровольческого батальона "Каспий" своими выступлениями поднимали солисты Даггосфилармонии, народные артистки республики Зайнаб Махаева, Кристина Рамазанова, Денис Федоренко, солист Даггосфилармонии Даниэль Гарунов, народно-хореографический ансамбль "Темирхан-Шура". Судя по видео, опубликованным в Telegram-канале правительства региона, военнослужащие подпевали артистам, а также станцевали с ними зажигательную лезгинку. Отмечается, что артисты также будут участвовать еще в ряде мероприятий, включенных в программу правительственной делегации.

https://ria.ru/20241114/vyplaty-1983805837.html

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луганская народная республика, россия, республика дагестан