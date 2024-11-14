Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 14.11.2024 (обновлено: 20:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lnr-1983842411.html
В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО
В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО - РИА Новости, 14.11.2024
В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО
Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:45
2024-11-14T20:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983843127_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_adec45e32264349f94ac9dceeb0c3293.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Настоящий праздник устроили для дагестанских военнослужащих артисты подведомственных учреждений министерства культуры Дагестана, которые в составе делегации правительства Дагестана под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова посетили Луганскую Народную республику", – говорится в сообщении. Боевой дух бойцов добровольческого батальона "Каспий" своими выступлениями поднимали солисты Даггосфилармонии, народные артистки республики Зайнаб Махаева, Кристина Рамазанова, Денис Федоренко, солист Даггосфилармонии Даниэль Гарунов, народно-хореографический ансамбль "Темирхан-Шура". Судя по видео, опубликованным в Telegram-канале правительства региона, военнослужащие подпевали артистам, а также станцевали с ними зажигательную лезгинку. Отмечается, что артисты также будут участвовать еще в ряде мероприятий, включенных в программу правительственной делегации.
https://ria.ru/20241114/vyplaty-1983805837.html
https://ria.ru/20241114/matvienko-1983745904.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983843127_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_96b710b5296f55e903430f7d782b2103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Республика Дагестан
В ЛНР дагестанские артисты дали концерт для бойцов СВО

Дагестанские артисты, прибывшие в ЛНР, дали концерт для военнослужащих

© Фото : Правительство Дагестана/TelegramДагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих. 14 ноября 2024
Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Правительство Дагестана/Telegram
Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих. 14 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Дагестанские артисты, приехавшие в Луганскую Народную республику в составе делегации региона, дали концерт для военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Настоящий праздник устроили для дагестанских военнослужащих артисты подведомственных учреждений министерства культуры Дагестана, которые в составе делегации правительства Дагестана под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова посетили Луганскую Народную республику", – говорится в сообщении.
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью
Вчера, 17:49
Боевой дух бойцов добровольческого батальона "Каспий" своими выступлениями поднимали солисты Даггосфилармонии, народные артистки республики Зайнаб Махаева, Кристина Рамазанова, Денис Федоренко, солист Даггосфилармонии Даниэль Гарунов, народно-хореографический ансамбль "Темирхан-Шура". Судя по видео, опубликованным в Telegram-канале правительства региона, военнослужащие подпевали артистам, а также станцевали с ними зажигательную лезгинку.
Отмечается, что артисты также будут участвовать еще в ряде мероприятий, включенных в программу правительственной делегации.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Матвиенко попросила молодых законодателей уделять внимание участникам СВО
Вчера, 14:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала