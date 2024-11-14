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В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 14.11.2024 (обновлено: 12:46 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lnr-1983708201.html
В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине
В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине - РИА Новости, 14.11.2024
В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине
Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Приволье в ЛНР, погибла женщина, ранен мужчина, сообщило в четверг... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:24
2024-11-14T12:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Приволье в ЛНР, погибла женщина, ранен мужчина, сообщило в четверг правительство региона."На автодороге между городами Новодружеск и Приволье вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей. Пожилой мужчина получил осколочные ранения и в настоящее время находится на госпитализации. Пожилая женщина, к сожалению, скончалась от полученных травм на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине

В ЛНР женщина погибла от удара БПЛА ВСУ по дороге между Новодружеском и Приволье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Приволье в ЛНР, погибла женщина, ранен мужчина, сообщило в четверг правительство региона.
"На автодороге между городами Новодружеск и Приволье вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей. Пожилой мужчина получил осколочные ранения и в настоящее время находится на госпитализации. Пожилая женщина, к сожалению, скончалась от полученных травм на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
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