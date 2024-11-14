https://ria.ru/20241114/lnr-1983708201.html

В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине

В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине - РИА Новости, 14.11.2024

В ЛНР женщина погибла от удара беспилотника ВСУ по машине

Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Приволье в ЛНР, погибла женщина, ранен мужчина, сообщило в четверг... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:24

2024-11-14T12:24

2024-11-14T12:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Приволье в ЛНР, погибла женщина, ранен мужчина, сообщило в четверг правительство региона."На автодороге между городами Новодружеск и Приволье вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей. Пожилой мужчина получил осколочные ранения и в настоящее время находится на госпитализации. Пожилая женщина, к сожалению, скончалась от полученных травм на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины