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Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек - РИА Новости, 14.11.2024
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек
Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Баальбеке на востоке Ливана стали восемь человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:18
2024-11-14T23:18
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Баальбеке на востоке Ливана стали восемь человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."По последним данным, от израильского удара по кварталу аш-Шааб в Баальбеке погибли восемь человек, включая пятерых женщин, 27 человек получили ранения", - говорится в заявлении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек
Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Ливане стали восемь человек