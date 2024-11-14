https://ria.ru/20241114/livan-1983855327.html

Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек

Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек - РИА Новости, 14.11.2024

Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек

Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Баальбеке на востоке Ливана стали восемь человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T23:18

2024-11-14T23:18

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Баальбеке на востоке Ливана стали восемь человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."По последним данным, от израильского удара по кварталу аш-Шааб в Баальбеке погибли восемь человек, включая пятерых женщин, 27 человек получили ранения", - говорится в заявлении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024