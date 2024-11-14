Рейтинг@Mail.ru
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 14.11.2024 (обновлено: 23:31 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/livan-1983855327.html
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек - РИА Новости, 14.11.2024
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек
Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Баальбеке на востоке Ливана стали восемь человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:18
2024-11-14T23:31
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_d4a688ab435ea19082bd08b42c16c6ec.jpg
БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Баальбеке на востоке Ливана стали восемь человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."По последним данным, от израильского удара по кварталу аш-Шааб в Баальбеке погибли восемь человек, включая пятерых женщин, 27 человек получили ранения", - говорится в заявлении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241114/damask-1983856121.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_cd15e077e72911e0cf0d01dd77f9a9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильского удара по Ливану стали восемь человек

Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Ливане стали восемь человек

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильского удара по кварталу аль-Шааб в Баальбеке на востоке Ливана стали восемь человек, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"По последним данным, от израильского удара по кварталу аш-Шааб в Баальбеке погибли восемь человек, включая пятерых женщин, 27 человек получили ранения", - говорится в заявлении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В пригороде Дамаска прогремели взрывы
Вчера, 23:30
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала