https://ria.ru/20241114/livan-1983854549.html
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек - РИА Новости, 14.11.2024
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек
Жертвами израильского удара по поселению Арабсалим на юге Ливана стали шесть человек, включая четырех парамедиков, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:10
2024-11-14T23:10
2024-11-14T23:10
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильского удара по поселению Арабсалим на юге Ливана стали шесть человек, включая четырех парамедиков, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "Израильская авиация нанесла удар по центру скорой помощи гражданской обороны в поселении Арабсалим на юге Ливана. Погибли шесть человек, включая четырех парамедиков", - говорится в заявлении. Министерство здравоохранения призвало международное сообщество принять меры, чтобы прекратить удары Израиля по спасателям и сотрудникам скорой помощи, спасающим жизни людей.
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек
При израильском ударе по поселению Арабсалим на юге Ливана погибли шесть человек