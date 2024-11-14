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Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек - РИА Новости, 14.11.2024
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23:10 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/livan-1983854549.html
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек - РИА Новости, 14.11.2024
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек
Жертвами израильского удара по поселению Арабсалим на юге Ливана стали шесть человек, включая четырех парамедиков, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:10
2024-11-14T23:10
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильского удара по поселению Арабсалим на юге Ливана стали шесть человек, включая четырех парамедиков, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "Израильская авиация нанесла удар по центру скорой помощи гражданской обороны в поселении Арабсалим на юге Ливана. Погибли шесть человек, включая четырех парамедиков", - говорится в заявлении. Министерство здравоохранения призвало международное сообщество принять меры, чтобы прекратить удары Израиля по спасателям и сотрудникам скорой помощи, спасающим жизни людей.
https://ria.ru/20241114/siriya-1983846471.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильского удара по поселению в Ливане стали шесть человек

При израильском ударе по поселению Арабсалим на юге Ливана погибли шесть человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильского удара по поселению Арабсалим на юге Ливана стали шесть человек, включая четырех парамедиков, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"Израильская авиация нанесла удар по центру скорой помощи гражданской обороны в поселении Арабсалим на юге Ливана. Погибли шесть человек, включая четырех парамедиков", - говорится в заявлении.
Министерство здравоохранения призвало международное сообщество принять меры, чтобы прекратить удары Израиля по спасателям и сотрудникам скорой помощи, спасающим жизни людей.
Сирия - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр
Вчера, 21:20
 
В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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