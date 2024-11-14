https://ria.ru/20241114/livan-1983839719.html
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 21 человека
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 21 человека - РИА Новости, 14.11.2024
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 21 человека
Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 21 человек, ранения получили 73 мирных жителя, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:18
2024-11-14T20:18
2024-11-14T20:18
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 21 человек, ранения получили 73 мирных жителя, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана во вторник. "Вчера (в среду) в результате израильской агрессии погибли 21 человек, 73 мирных жителя получили ранения", - сообщается в заявлении. Количество жертв с начала израильских ударов по Ливану возросло до 3 386, ранения разной степени тяжести получили 14 417 человек. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 21 человека
В Ливане из-за израильских ударов погибли 21 человек, ранены 73 мирных жителя