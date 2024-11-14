https://ria.ru/20241114/livan-1983657828.html

Иран поддержал усилия России по установлению перемирия в Ливане

Иран поддержал усилия России по установлению перемирия в Ливане - РИА Новости, 14.11.2024

Иран поддержал усилия России по установлению перемирия в Ливане

Тегеран поддерживает усилия Москвы, направленные на установление перемирия между Ливаном и Израилем, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:03

2024-11-14T09:03

2024-11-14T09:03

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ливан

александр лаврентьев

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Тегеран поддерживает усилия Москвы, направленные на установление перемирия между Ливаном и Израилем, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи. Ранее спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что Москва прилагает усилия для того, чтобы прекратить насилие в Ливане: достичь прекращения огня, отвода израильских войск с территории Ливана и отвода "Хезболлах" за "голубую линию" в соответствии с резолюцией ООН. "Мы приветствуем любое решение и любой шаг, который направлен на прекращение убийства жителей, атак против экономической и городской инфраструктуры и который поможет установить перемирие. Будь то Россия, будь то другая сторона, которая сможет остановить машину убийств этого режима (Израиля - ред.) - мы поддерживаем такого рода усилия", - сказал иранский дипломат. На вопрос, ведет ли Тегеран с Москвой диалог по вопросу перемирия в Ливане, где Иран поддерживает движение "Хезболлах", помощник главы МИД Ирана сообщил, что консультации с российской стороной идут по всем темам и "ни один из вопросов в этом плане не является исключением". Он также выразил сомнение в искренности намерений Израиля установить перемирие в Ливане, отметив, что публичные заявления израильских официальных лиц говорят об обратном. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Глава МИД Израиля Гидеон Саар ранее заявил о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане и контактах с США по этому вопросу. При этом он отмечал, что Израиль рассчитывает на содействие РФ в предотвращении поставок оружия движению "Хезболлах" через территорию Сирии, сообщало агентство Рейтер, отметив, что Сирия рассматривается как канал для поставок Ираном оружия движению. Лаврентьев заявил РИА Новости, что желание Израиля получить гарантии, в том числе от российской стороны, о перекрытии предполагаемого транзита военных товаров через Сирию в Ливан для шиитских группировок, потребует установки новых КПП на границе, а такая задача не входит в мандат российских военных в Сирии.

https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html

https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978157994.html

https://ria.ru/20241004/iran-1976454252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, израиль, ливан, александр лаврентьев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024