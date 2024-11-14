https://ria.ru/20241114/lep-1983786922.html

Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в список террористов

Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в список террористов - РИА Новости, 14.11.2024

Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в список террористов

Мужчина, проходящий по делу о подрыве опор ЛЭП в Петербурге, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:10

2024-11-14T17:10

2024-11-14T17:19

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_296a8a47dae79486af821435d913cfc2.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, проходящий по делу о подрыве опор ЛЭП в Петербурге, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Третьего ноября Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова*, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском районе. Следствие полагает, что не позднее 13.30 (мск - ред.) 19 октября Первашов* разместил взрывчатку на трех опорах линии электропередачи в Выборгском районе и совершил подрыв. Уголовное дело в отношении мужчины расследуется по статье "Диверсия"."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Первашов* Илья Юрьевич, 30.11.1993", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241114/ekstremist-1983776183.html

https://ria.ru/20241114/bloger-1983784284.html

санкт-петербург

выборгский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, выборгский район, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия