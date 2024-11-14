https://ria.ru/20241114/lep-1983786922.html
Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в список террористов
Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в список террористов - РИА Новости, 14.11.2024
Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в список террористов
Мужчина, проходящий по делу о подрыве опор ЛЭП в Петербурге, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:10
2024-11-14T17:10
2024-11-14T17:19
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
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россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, проходящий по делу о подрыве опор ЛЭП в Петербурге, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Третьего ноября Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова*, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском районе. Следствие полагает, что не позднее 13.30 (мск - ред.) 19 октября Первашов* разместил взрывчатку на трех опорах линии электропередачи в Выборгском районе и совершил подрыв. Уголовное дело в отношении мужчины расследуется по статье "Диверсия"."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Первашов* Илья Юрьевич, 30.11.1993", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241114/ekstremist-1983776183.html
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в список террористов
Мужчину, подорвавшего опоры ЛЭП в Петербурге, внесли в перечень экстремистов