Ученые определили леопарда, впервые с 70-х годов отмеченного в Приморье
Леопард, впервые с 70-х годов отмеченный в Приморье, оказался самцом Leo 260 M
© Фото : Центр "Амурский тигр"/ВКонтактеДальневосточный леопард, зафиксированный в Ольгинском районе Приморья
Дальневосточный леопард, зафиксированный в Ольгинском районе Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Дальневосточный леопард, которого впервые с 70-х годов прошлого века зафиксировали в Ольгинском районе Приморья, оказался самцом Leo 260 M, которого в 2023 году переселили на территорию исторического ареала в рамках программы реинтродукции, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Земля леопарда".
Ранее представитель центра "Амурский тигр" сообщил РИА Новости, что в Ольгинском районе Приморья возле Васильковского заказника фотоловушки зафиксировали дальневосточного леопарда, случай фиксации стал первым с 70-х годов прошлого века. В центре отметили, что особь, которая отметилась на фотоловушке, добралась до Ольгинского района самостоятельно, без помощи людей.
В ФГБУ "Земля леопарда" РИА Новости сообщили, что зафиксированный в Ольгинском районе дальневосточный леопард оказался самцом Leo 260M, который в 2023 году был переселен в Уссурийский заповедник в рамках программы реинтродукции дальневосточного леопарда в исторический ареал.
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"Идентифицировать леопарда удалось благодаря его отличительным признакам, уникальным как отпечатки пальцев человека пятнам на шкуре. Leo 260M – молодой хищник, сейчас его возраст составляет около 2,5 лет. Поэтому его фиксация в разных районах региона – не случайность. Он активно перемещается по новой для себя территории, проявляется естественное поведение молодой расселяющей особи. Конечно, мы очень рады такой "весточке" от спасенного леопарда", – сказала сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисия Марченкова, комментарий которой предоставил представитель учреждения.
В нацпарке отметили, что во время выпуска в дикую природу леопард был оснащен ошейником для спутникового наблюдения, который он со временем потерял по естественным причинам.
На данный момент Ольгинский район - это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось о том, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. "Путешественником" стал все тот же Leo 260M - один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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