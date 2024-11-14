https://ria.ru/20241114/ldpr-1983756159.html
Слуцкий рассказал Путину о проекте ЛДПР о запрете мигрантам привозить семьи
Слуцкий рассказал Путину о проекте ЛДПР о запрете мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 14.11.2024
Слуцкий рассказал Путину о проекте ЛДПР о запрете мигрантам привозить семьи
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что инициатива ЛДПР о запрете неквалифицированным мигрантам привозить семьи в Россию РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:24
2024-11-14T15:24
2024-11-14T15:24
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что инициатива ЛДПР о запрете неквалифицированным мигрантам привозить семьи в Россию была поддержана в Госдуме. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. "Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства, "Единой Россией", и другими коллегами: запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряжённости, очередей в поликлинике, сложного поведения детей мигрантов в школах и многого другого, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ. Парламентарий добавил, что, по его мнению, надо больше внедрять наукоёмких, роботизированных производств, чтобы не было необходимости в неквалифицированной трудовой миграции. "Но тем, кто уже приехал, нужно уважать наши традиции и правила. Отработал и уехал. Когда они привозят с собой свои огромные семьи, в обществе возникает напряжение. Безусловно, это очень тонкая материя, которую надо отрабатывать с правительством в первую очередь – мы находимся в постоянном диалоге", - отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20241114/putin-1983748278.html
https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, госдума рф, единая россия
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ, Единая Россия
Слуцкий рассказал Путину о проекте ЛДПР о запрете мигрантам привозить семьи
Слуцкий: Госдума поддержала проект о запрете мигрантам привозить семьи
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что инициатива ЛДПР о запрете неквалифицированным мигрантам привозить семьи в Россию была поддержана в Госдуме.
Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
"Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства, "Единой Россией
", и другими коллегами: запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряжённости, очередей в поликлинике, сложного поведения детей мигрантов в школах и многого другого, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ.
Парламентарий добавил, что, по его мнению, надо больше внедрять наукоёмких, роботизированных производств, чтобы не было необходимости в неквалифицированной трудовой миграции.
"Но тем, кто уже приехал, нужно уважать наши традиции и правила. Отработал и уехал. Когда они привозят с собой свои огромные семьи, в обществе возникает напряжение. Безусловно, это очень тонкая материя, которую надо отрабатывать с правительством в первую очередь – мы находимся в постоянном диалоге", - отметил Слуцкий.